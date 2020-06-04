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Происшествия

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 26

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 4 июня, стало известно о двух летальных случаях.

Как сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, очередными жертвами опасной болезни стали женщины 1959 и 1961 годов рождения.

Старшая из них страдала целым рядом сопутствующих недугов: ишемической болезнью сердца, атерослерозом аорты и коронарных артерий, пневмосклерозом и нефросклерозом. У младшей было ожирение.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии скончались 26 пациентов - это 17 мужчин и 9 женщин. 3 июня появилось сообщение о смерти мужчины 1956 года рождения и женщины 1970-го - младшей медицинской сестры по уходу за больными приемного отделения областной больницы им. Бурденко Инны Кодиловой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий? Это уже не смешно .

Гость||

Корона берет своё

Гость||

Пензаинформ, что за мода, сообщать о смерти на сон грядущий? Лучше это делать с утра, на пустой желудок

Гость||

От же какой гадский вирус - так и косит пензюков... Без этого вируса, пензюки, жили бы себе и жили... вечно...

Гость||

Мочилово начнется в июле.

Гость||

Пензаинформ, что за мода, сообщать о смерти на сон грядущий? Лучше это делать с утра, на пустой желудок

+++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Мочилово начнется в июле.
....давно уже идёт.

Гость||

Позор Пензенской медицине !

Дагестан ! Попросите помощи у Шойгу !

Гость||

Гость писал(a):

Попросите помощи
Вы только проснулись? В апреле нужно было просить.

Гость||

Гость писал(a):

Позор Пензенской медицине !

Дагестан ! Попросите помощи у Шойгу !

Да ладно, обычная смертность от короны в средней полосе России. Брянск-31; Орел-28; Иваново-20 про субъекты придатках Москвы я вообще молчу Тула-44, Калуга-34, Владимир-27; Тверь-37

Гость||

Я тоже считаю,что уже давно нужно обращаться к Москве за помощью.Для города,с числом жителей чуть более 500тысяч, количество заболевших короновирусом и пневмониями, очень велико.И главное,что снижения заболевших практически нет, ситуация тяжёлая, каждую неделю сообщают о гибели медиков,а уж за своих наверняка борются всеми возможными способами,и то не спасают.По всей стране Мин.обороны возводят госпитали, специалистов посылают на помощь местным медикам,а наши власти делают вид,что всё хорошо.Уже всем понятно,что не справляются!

Гость||

И все время по плюс два. Редко сообщают об одной смерти, обычно всегда о двух сразу. Что за постоянство(

Гость||

Гость писал(a):

И все время по плюс два. Редко сообщают об одной смерти, обычно всегда о двух сразу. Что за постоянство(
Не понял полета мысли? Завтра будет три-четыре и что напишем?

Гость||

Большая часть предприятий Пензенской области вернулись к привычному режиму работы и наверстывают упущенное. Надеюсь, что до конца месяца ситуация позволит нам перейти к следующему этапу снятия ограничений. Многие ждут, когда откроются бассейны, кинотеатры и кафе. Уверен, что скоро это случится, – обнадёжил Иван Белозерцев.

Имя: Гость
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