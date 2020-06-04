Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 26

04.06.2020 | 20:28

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 4 июня, стало известно о двух летальных случаях.

Как сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, очередными жертвами опасной болезни стали женщины 1959 и 1961 годов рождения.

Старшая из них страдала целым рядом сопутствующих недугов: ишемической болезнью сердца, атерослерозом аорты и коронарных артерий, пневмосклерозом и нефросклерозом. У младшей было ожирение.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии скончались 26 пациентов - это 17 мужчин и 9 женщин. 3 июня появилось сообщение о смерти мужчины 1956 года рождения и женщины 1970-го - младшей медицинской сестры по уходу за больными приемного отделения областной больницы им. Бурденко Инны Кодиловой.