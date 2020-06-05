Пензенский ребенок с онкологией два месяца не мог получить лекарство

05.06.2020 | 08:58

В Пензенской области ребенок в возрасте 1 года и 7 месяцев, страдающий от онкологического заболевания, остался без необходимого медицинского препарата. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена Елены Столяровой.

За помощью к уполномоченному обратилась мать мальчика. Она рассказала, что малыш прошел лечение в федеральной клинике и ему рекомендовали трижды в день принимать лекарственный препарат. В течение апреля и мая семья не могла его получить: в районной больнице отвечали, что он отсутствует. Без него ребенку становится хуже.

Фармацевтические компании, куда была отправлена просьба оказать мальчику помощь, сообщили, что производитель лекарства временно приостановил его производство.

«Елена Столярова обратилась к заведующей отделением детской гематологии областного онкологического диспансера Данилюк Н. А., которая оперативно проконсультировала о возможности назначения аналога этого препарата в соответствующих дозах», - сообщается на сайте омбудсмена.

В ближайшие дни лекарство доставят родителям мальчика. Помощь будет оказана руководством одной из фармацевтических компаний.