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Общество

Пензенский ребенок с онкологией два месяца не мог получить лекарство

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В Пензенской области ребенок в возрасте 1 года и 7 месяцев, страдающий от онкологического заболевания, остался без необходимого медицинского препарата. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена Елены Столяровой.

За помощью к уполномоченному обратилась мать мальчика. Она рассказала, что малыш прошел лечение в федеральной клинике и ему рекомендовали трижды в день принимать лекарственный препарат. В течение апреля и мая семья не могла его получить: в районной больнице отвечали, что он отсутствует. Без него ребенку становится хуже.

Фармацевтические компании, куда была отправлена просьба оказать мальчику помощь, сообщили, что производитель лекарства временно приостановил его производство.

«Елена Столярова обратилась к заведующей отделением детской гематологии областного онкологического диспансера Данилюк Н. А., которая оперативно проконсультировала о возможности назначения аналога этого препарата в соответствующих дозах», - сообщается на сайте омбудсмена.

В ближайшие дни лекарство доставят родителям мальчика. Помощь будет оказана руководством одной из фармацевтических компаний.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Равнодушие убивает быстрее ковида...

Гость||

Все через кого то. Сами врачи абсолютно равнодушно относятся. Премы отбывают (и может потом в лучшем случае в частную подкалымить идут). Предписали мне после инфаркта лекарства бесплатные и обследования. Так кардиолог на Гагарина жо... не поднимет, пришлось через минздрав выцарапывать. Абсолютно равнодушные люди.

Гость||

Здоровья малышу!!!!!!Поскорее победить болезнь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В течение апреля и мая семья не могла его получить: в районной больнице отвечали, что он отсутствует.
Врачи сейчас никакие! Мама два месяца бьется чтоб получить лекарства. Это врач должен всех порвать и добиться чтоб выдали необходимые лекарства. Связаться с кем надо. А так бросили мать и ребенка и сама всем занимайся

Гость||

А все почему?потому что коронобараны есть и верят только в это и ни во что больше!прыщ на жопе-это корона и т.п.других болезней смертельных нет.в тайгу к Агафье Лыковой-отшельнице валите,там и отсиживайтесь.хоть польза будет..нытья меньше..и дети ,и взрослые помощь получат (онко)

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