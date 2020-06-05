Областная больница и КИМ получили мобильные рентген-аппараты

05.06.2020 | 10:19

В Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи (также известный как КИМ) и областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступили передвижные рентген-аппараты для диагностики COVID-19.

Оборудование позволит точнее диагностировать новую коронавирусную инфекцию, так как имеет высокую разрешающую способность, дает более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

Мобильные рентгены будут использоваться в палатах стационаров. Они особенно нужны для обследования лежачих пациентов: устройства легко перемещаются, поэтому их можно доставить в любой из боксов.

Стоимость одного рентген-аппарата составляет 2,5 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета для организации лечения больных коронавирусом.

«Новое оборудование поступит и в другие учреждения региона, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Планируется поставка аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, портативных УЗИ-аппаратов, шприцевых насосов, аспираторов и других приборов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.