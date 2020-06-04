В Пензенской области проверяют пункты проведения ЕГЭ

Представители Министерства образования Пензенской области и регионального центра обработки информации проверяют пункты проведения ЕГЭ на соответствие требованиям Роспотребнадзора.
Рабочая группа уже побывала в Кузнецке, Никольске, Городище, Мокшанском, Наровчатском, Башмаковском, Пачелмском, Белинском районах. Комиссия проверяет готовность аудиторий к зигзагообразной рассадке экзаменуемых с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.
На входе в здание, где проводится ЕГЭ, установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в туалетных комнатах - гигиенические дезинфицирующие средства. Все помещения пунктов проведения экзаменов будут дезинфицироваться.
Составляются графики прибытия на экзамен школьников и организаторов для их максимального разобщения при выполнении утренней термометрии и исключения скопления в зоне рекреации.
«До 5 июня проверки пунктов проведения экзаменов будут завершены», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Вот объясните нам тупым, господа чиновники. 1 июля выборы, 3 июля первый ЕГЭ, коронавирус, санобработка, самоизоляция. Вы считаете, что после голосования, дети свободно смогут приходить в школы и сдавать экзамен? Не страшно? Или вы нас всех хотите электронно заставить голосовать, чтобы по IP адресу уж точно видеть кто проголосовал за обнуление Путина, а кто против?