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Общество

В Пензенской области проверяют пункты проведения ЕГЭ

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Представители Министерства образования Пензенской области и регионального центра обработки информации проверяют пункты проведения ЕГЭ на соответствие требованиям Роспотребнадзора.

Рабочая группа уже побывала в Кузнецке, Никольске, Городище, Мокшанском, Наровчатском, Башмаковском, Пачелмском, Белинском районах. Комиссия проверяет готовность аудиторий к зигзагообразной рассадке экзаменуемых с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

На входе в здание, где проводится ЕГЭ, установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в туалетных комнатах - гигиенические дезинфицирующие средства. Все помещения пунктов проведения экзаменов будут дезинфицироваться.

Составляются графики прибытия на экзамен школьников и организаторов для их максимального разобщения при выполнении утренней термометрии и исключения скопления в зоне рекреации.

«До 5 июня проверки пунктов проведения экзаменов будут завершены», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

Вот объясните нам тупым, господа чиновники. 1 июля выборы, 3 июля первый ЕГЭ, коронавирус, санобработка, самоизоляция. Вы считаете, что после голосования, дети свободно смогут приходить в школы и сдавать экзамен? Не страшно? Или вы нас всех хотите электронно заставить голосовать, чтобы по IP адресу уж точно видеть кто проголосовал за обнуление Путина, а кто против?

Гость||

Гость писал(a):

Вот объясните нам тупым, господа чиновники. 1 июля выборы, 3 июля первый ЕГЭ, коронавирус, санобработка, самоизоляция.
+100000000000

Имя: Гость
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