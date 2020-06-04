Госавтоинспекция привлекла к ответственности 268 мотоциклистов

04.06.2020 | 19:12

Двухколесные нарушители правил дорожного движения стали объектами пристального внимания сотрудников Госавтоинспекции. В летний сезон количество происшествий с участием мототранспортных средств неизменно растет.

В 2020-м к административной ответственности уже привлечены 268 человек - в основном за отсутствие водительских прав.

«За что согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей и задержания транспортного средства», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

На втором месте в числе нарушений, совершаемых водителями мотоциклов и мопедов, - отсутствие защитной экипировки или перевозка пассажиров без шлема. За это полагается штраф - 1 000 рублей.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, кроме того, быть внимательнее при проезде перекрестков, а также использовать средства пассивной защиты», - предупредила Юлия Филатова.