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Общество

Госавтоинспекция привлекла к ответственности 268 мотоциклистов

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Двухколесные нарушители правил дорожного движения стали объектами пристального внимания сотрудников Госавтоинспекции. В летний сезон количество происшествий с участием мототранспортных средств неизменно растет.

В 2020-м к административной ответственности уже привлечены 268 человек - в основном за отсутствие водительских прав.

«За что согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей и задержания транспортного средства», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

На втором месте в числе нарушений, совершаемых водителями мотоциклов и мопедов, - отсутствие защитной экипировки или перевозка пассажиров без шлема. За это полагается штраф - 1 000 рублей.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, кроме того, быть внимательнее при проезде перекрестков, а также использовать средства пассивной защиты», - предупредила Юлия Филатова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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