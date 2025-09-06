За сутки в регионе случилось 3 серьезных ДТП с мотоциклистами

06.09.2025 | 12:29

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 3 ДТП с участием мотоциклистов. В них пострадали 4 человека, 1 погиб, рассказали в ГАИ.

В пятницу, 5 сентября, в 8:45 на 32-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино в Вадинском районе столкнулись мотоцикл «Юпитер-5» с 56-летним водителем и ВАЗ-2105 под управлением 73-летнего мужчины.

Травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир - 14-летний подросток. Мужчину медики госпитализировали, мальчика отпустили после оказания помощи.

Также 5 сентября ДТП с мототранспортом случилось в Сердобске на улице Ленина. В 23:40 29-летний водитель мотоцикла SYCMCC 300 врезался в мостовое ограждение. Он получил травмы, медики госпитализировали его.

В Пензе в ДТП погибла 32-летняя женщина-мотоциклист. 5 сентября около 21:40 она столкнулась с ВАЗ-2107 на улице 8 Марта. В аварии также пострадала 32-летняя пассажирка «семерки».