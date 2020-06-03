Жительница улицы Сердобской приостановила капремонт в доме

03.06.2020 | 19:58

На Сердобской, 2, капитально ремонтируют кровлю и сети. Когда подрядчики пытались смонтировать новую ветку инженерной системы, в натяжной потолок в квартире Анны Сироткиной просыпалась штукатурка. Женщине показалось, что очень много - ведра два.

«Трубы вытащили - дыра, полетели камни. Камни летят, и потолок провисает. Не стали ничего делать абсолютно. Я говорю: «Сейчас позвоню на телевидение». Только позвонила, как отодрали и прилепили. Половину потолка отодрали. Они крупные кирпичи выкинули», - пожаловалась женщина.

«В окошко прямо из ведра высыпали. Пойдемте посмотрим», - предложил рабочий.

Под окном и балконом - тротуар, на нем штукатурки и камней не видно. Свою версию выдвинул сотрудник подрядной организации.

«Раньше была металлическая труба меньшего сечения, они заросли, поэтому проходит капитальный ремонт. Трубы в проекте заложили большего диаметра, и не совпадают технологические отверстия. Пришлось рассверливать. Оттуда сыпался шлак, мелочь всякая, строительный мусор. Мы решили все убрать, устранить, нам не дают», - пояснил мужчина.

Анна Сироткина увидела, как обращаются с натяжным полотном, подумала, что испортят, и поставила точку в трудовом процессе. Объяснения, просьбы, клятвы не принимала ни в какую, пока бригада не выдвинула самого обаятельного сотрудника, пожелавшего остаться безымянным.

«Там кольцо нормальное будет, не такая фигня, без заплаток, без всего. Как у нормальных людей будет», - пообещал он.

Анна Павловна сдалась. Специалист приступил к работе и очень быстро восстановил натяжной потолок.

Прощенная Сироткиной бригада со спокойной совестью продолжила заниматься капитальным ремонтом.