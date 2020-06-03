Сетевое издание|18+|Среда|3 июн 2020|17:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В ЖК «Созвездие» будет внедрена система «Умный дом»

Печать

ЖК «Созвездие» в Спутнике - это новая высота жизни пензенцев. Застройщик продумал каждую мелочь, чтобы жизнь в комплексе была комфортной и безопасной.

Одна из важных деталей - система «Умный дом». Она управляется с помощью специальной сенсорной панели, телефона или компьютера.

В режиме реального времени производится и при необходимости выводится на экран учет холодной и горячей воды, электричества.

Также с помощью системы «Умный дом» можно:

- управлять отоплением и вентиляцией квартиры;

- следить за состоянием инженерных сетей (устанавливается датчик протечки);

- обнаруживать и ликвидировать пожароопасные ситуации;

- контролировать состояние проводки (устанавливается защита от коротких замыканий);

- контролировать энергопотребление (устанавливаются умные розетки);

- устанавливать режим максимальной экономии, когда дома никого нет;

- включать свет (усиливать освещение в холле) по сигналу датчика движения;

- изменять режимы подсветки интерьера.

Еще одна важная деталь комфорта - безопасность. Ее тоже обеспечивает система «Умный дом», который подключается к системе видеонаблюдения комплекса (периметр + подъезд + паркинг). Все видеофайлы наблюдения сохраняются в облако или встроенные накопители. На входную дверь устанавливается датчик, а на въезде в паркинг - система распознавания госномеров автомобилей + RFID. Видеовызовы транслируются на панель управления и в мобильное приложение.

Данный перечень технических решений - максимальный. Некоторые добавляются по желанию покупателя, иные могут измениться в ходе реализации проекта.

Узнать больше о ЖК «Созвездие» можно по телефону 28-28-20 или на сайте termodom-pnz.ru. Застройщиком жилого комплекса является ООО СЗ «Созвездие». Проектные декларации доступны на сайте sozvezdie.me.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте