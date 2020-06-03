В ЖК «Созвездие» будет внедрена система «Умный дом»

03.06.2020 | 17:24

ЖК «Созвездие» в Спутнике - это новая высота жизни пензенцев. Застройщик продумал каждую мелочь, чтобы жизнь в комплексе была комфортной и безопасной.

Одна из важных деталей - система «Умный дом». Она управляется с помощью специальной сенсорной панели, телефона или компьютера.

В режиме реального времени производится и при необходимости выводится на экран учет холодной и горячей воды, электричества.

Также с помощью системы «Умный дом» можно:

- управлять отоплением и вентиляцией квартиры;

- следить за состоянием инженерных сетей (устанавливается датчик протечки);

- обнаруживать и ликвидировать пожароопасные ситуации;

- контролировать состояние проводки (устанавливается защита от коротких замыканий);

- контролировать энергопотребление (устанавливаются умные розетки);

- устанавливать режим максимальной экономии, когда дома никого нет;

- включать свет (усиливать освещение в холле) по сигналу датчика движения;

- изменять режимы подсветки интерьера.

Еще одна важная деталь комфорта - безопасность. Ее тоже обеспечивает система «Умный дом», который подключается к системе видеонаблюдения комплекса (периметр + подъезд + паркинг). Все видеофайлы наблюдения сохраняются в облако или встроенные накопители. На входную дверь устанавливается датчик, а на въезде в паркинг - система распознавания госномеров автомобилей + RFID. Видеовызовы транслируются на панель управления и в мобильное приложение.

Данный перечень технических решений - максимальный. Некоторые добавляются по желанию покупателя, иные могут измениться в ходе реализации проекта.

Узнать больше о ЖК «Созвездие» можно по телефону 28-28-20 или на сайте termodom-pnz.ru. Застройщиком жилого комплекса является ООО СЗ «Созвездие». Проектные декларации доступны на сайте sozvezdie.me.