В Заречном сократилось число мест, где можно будет искупаться

03.06.2020 | 15:58

В 2020 году зареченцы смогут искупаться лишь в одном из двух водоемов, расположенных в черте города.

Как сообщили в администрации Заречного, пляж в зоне отдыха «Солнечная» работать не будет, так как в Лермонтовском пруду низкий уровень воды.

Однако к открытию купального сезона полностью готова зона отдыха «Лесная». Пляж очистили от бытового мусора и посторонних предметов, обследовали дно водоема, установили информационные стенды с телефонами экстренных служб, обозначили место, где разрешено купаться.

Пока день, когда горожанам официально разрешат наслаждаться водными процедурами, не определен. Как добавили в администрации, дату открытия купального сезона назовут в ближайшие дни.

24 мая стало известно, что пензенские пляжи примут отдыхающих, предположительно, 15 июня. В областном центре будут работать три зоны отдыха: на озере у 6-й горбольницы, на ГПЗ и на Светлой Поляне.