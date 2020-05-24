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Общество

Пляжный сезон в Пензенской области могут открыть после 10 июня

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В Пензенской области продолжается подготовка пляжей к приему отдыхающих. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, работу должны завершить к 10 июня.

В областном центре желающих позагорать и подышать воздухом у водоема примут три объекта: на озере у 6-й горбольницы, на ГПЗ и Светлой Поляне.

Всего в регионе организуют не менее 34 пляжей. Все зоны отдыха будут патрулироваться правоохранителями.

Открытие пляжного сезона произойдет после того, как губернатор Иван Белозерцев отменит режим повышенной готовности.

«В текущем году, исходя из предварительно согласованного Главным управлением МЧС России по Пензенской области с правительством Пензенской области проекта распоряжения, открытие планируется с 15 июня», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас зоны отдыха закрыты, спасательные посты там не дежурят. К своей работе специалисты приступят тогда, когда сезон объявят открытым. Однако действующие из-за коронавируса ограничительные меры и запреты не останавливают пензенцев.

В регионе в 2020 году уже зарегистрирован один случай смерти в воде.

«Согласно статистике в 2018 году утонувших в Пензенской области было 30 человек. В 2019 количество погибших снизилось до 22. В том числе в Пензенской области в 2018 году погибло 5 детей, в 2019-м - двое», - добавили в региональном ГУ МЧС России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

что так скоро? откройте его 1 августа, а 2 олень в воду пописает!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Открытие пляжного сезона произойдет после того, как губернатор Иван Белозерцев отменит режим повышенной готовности.
Я так,даже не ради интереса,а чисто поржать,хочу спросить:"А к его мнению вообще кто-то прислушивается?"Я как понимаю народу на его там,какие то режимы плевать и народ начнёт купаться там,где им всегда нравилось купаться и тогда,когда погода позволит.

Имя: Гость
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