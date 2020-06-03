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Общество

В Пензе рассказали о взаимосвязи коронавируса и лишнего веса

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Пензенские медики говорят об определенной стабилизации ситуации с коронавирусом. Радоваться рано, но повод для оптимизма есть.

«Количество поступивших - примерно на одном уровне с количеством выписанных. Нет роста, находимся в достаточно стабильной ситуации. Ожидаем, что в скором времени пойдет на спад», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Хотя статистика и теперь выглядит пугающе. По данным на 3 июня, диагноз COVID-19 поставлен еще 83 жителям области. Появилась информация о трех скончавшихся - это 52-летний мужчина и 70-летняя женщина. Региональный минздрав сообщил о смерти медсестры госпиталя ветеранов войн.

Реанимации и койки в лечебных учреждениях пока еще заполнены. По словам медиков, передышка для них может оказаться совсем короткой - осенью вполне возможна вторая волна прихода коронавируса. Поэтому горожанам надо постараться успеть подготовить свой организм к непростым условиям. Даже тем, кто считает, что вполне здоров, просто полный.

«Пациентам, которые уже имеют ожирение или факторы риска развития ожирения, следует особо задуматься о своем питании. Потому что ожирение является алиментарно-зависимым заболеванием, то есть напрямую связано с нашим питанием», - сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Пензенской области Дина Туишева.

«Хотелось бы отдельно выделить группу пациентов с лишним весом, поскольку они чаще заражаются и тяжело болеют - это мы видим. Те пациенты, которые у нас лечились в отделении реанимации, особенно молодые, трудоспособного возраста, все имели лишний вес», - отметила Джамиля Курмаева.

Есть предположения, что иммунная система очень упитанных пациентов пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не может в полной мере сражаться с вирусом. Так что врачи рекомендуют похудеть, чтобы успешнее противостоять опасной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

имели лишний вес», - отметила Джамиля Курмаева
Так и сама не худышка.

Гость||

На последнем фото эт что за недарозумение?

Гость||

Сам ты недоразумение!это очень хороший врач!Она работала гастроэнтерологом ещё в поликлинике Биосинтеза!И неплохо лечила!

Гость||

Во мне сотка,я умру?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские медики
Пензенские медики, рассказали бы о проблеме с лишним весом у Пензенских медиков на фото 2 толстухи, обрюсщие и обвисшие. Одна хоть маской прикрылась чтобы народ не пугать натурой)))))

Гость||

Гость писал(a):

Сам ты недоразумение!это очень хороший врач!Она работала гастроэнтерологом ещё в поликлинике Биосинтеза!И неплохо лечила!
Сам себя не похвалишь никто не похвалит!

Гость||

Сто кг это норма. Пока толстый сохнет, худой уедет)))

Гость||

Обстановка стабильно тяжелая, да, Джамиля?

Гость||

На первом фото корова явна около 90 сидит

Дмитрий Н. Мотовилов||

Медики просят сбросить вес против ковида. Что это??? Отвечаю:

1. Снова опасная глупость директивной медицины. Надо же хоть как-то знать роль подкожного жирового слоя: в нём сгорают чужеродные вредоносные организмы. Это вторая иммунная система.

2. Если много больных с повышенным весом, значит дело не в весе, а в слабости их иммунной системы.

3. Как только пациент примется обезжиривать себя, он рискует ещё сильнее обнулить свой иммунитет.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Медики просят сбросить вес против ковида. Что это??? Отвечаю: 1. Снова опасная глупость директивной медицины. Надо же хот как-то знать роль подкожного жирового слоя: в нём сгорают чужеродные вредоносные организмы. Это вторая иммунная система. 2. Если много больных с повышенным весом, значит дело не в весе, а в слабости их иммунной системы. 3. Как только пациент примется обезжиривать себя, он рискует ещё сильнее обнулить свой иммунитет.
Медики тебе щас еще кучу доводов акромя веса приведут, им доплаты идут, им выгодна чтобы это продолжалось! Курить низя, алкоголь низя, с бабой низя - самоизоляция

Гость||

Гость писал(a):

Так и сама не худышка.
ну и что? Она же не призывает вас худеть и заниматься спортом.

Гость||

Гость писал(a):

на фото 2 толстухи, обрюсщие и обвисшие.
а ты из себя что представляешь? Гора мышц или бройлер жирный?

Гость||

Гость писал(a):

ну и что? Она же не призывает вас худеть и заниматься спортом.
Может еще и на нормы ГМО сдать? Кто сдал на норм ГТО то настоящее гав...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Медики просят сбросить вес против ковида. Что это??? Отвечаю: 1. Снова опасная глупость директивной медицины. Надо же хот как-то знать роль подкожного жирового слоя: в нём сгорают чужеродные вредоносные организмы. Это вторая иммунная система. 2. Если много больных с повышенным весом, значит дело не в весе, а в слабости их иммунной системы. 3. Как только пациент примется обезжиривать себя, он рискует ещё сильнее обнулить свой иммунитет.
Медики тебе щас еще кучу доводов акромя веса приведут, им доплаты идут, им выгодна чтобы это продолжалось! Курить низя, алкоголь низя, с бабой низя - самоизоляция
Я как-то с ними на бумаге переписывался. Это ужас что такое. Базарные бабки с центрака с отсутствием логического мышления.

Ведь реально губят население своей "мэдициной".

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Имя: Гость
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