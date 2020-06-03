В Пензе рассказали о взаимосвязи коронавируса и лишнего веса

03.06.2020 | 18:22

Пензенские медики говорят об определенной стабилизации ситуации с коронавирусом. Радоваться рано, но повод для оптимизма есть.

«Количество поступивших - примерно на одном уровне с количеством выписанных. Нет роста, находимся в достаточно стабильной ситуации. Ожидаем, что в скором времени пойдет на спад», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Хотя статистика и теперь выглядит пугающе. По данным на 3 июня, диагноз COVID-19 поставлен еще 83 жителям области. Появилась информация о трех скончавшихся - это 52-летний мужчина и 70-летняя женщина. Региональный минздрав сообщил о смерти медсестры госпиталя ветеранов войн.

Реанимации и койки в лечебных учреждениях пока еще заполнены. По словам медиков, передышка для них может оказаться совсем короткой - осенью вполне возможна вторая волна прихода коронавируса. Поэтому горожанам надо постараться успеть подготовить свой организм к непростым условиям. Даже тем, кто считает, что вполне здоров, просто полный.

«Пациентам, которые уже имеют ожирение или факторы риска развития ожирения, следует особо задуматься о своем питании. Потому что ожирение является алиментарно-зависимым заболеванием, то есть напрямую связано с нашим питанием», - сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Пензенской области Дина Туишева.

«Хотелось бы отдельно выделить группу пациентов с лишним весом, поскольку они чаще заражаются и тяжело болеют - это мы видим. Те пациенты, которые у нас лечились в отделении реанимации, особенно молодые, трудоспособного возраста, все имели лишний вес», - отметила Джамиля Курмаева.

Есть предположения, что иммунная система очень упитанных пациентов пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не может в полной мере сражаться с вирусом. Так что врачи рекомендуют похудеть, чтобы успешнее противостоять опасной инфекции.