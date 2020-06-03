В минздраве рассказали об опасностях коронавируса для беременных

03.06.2020 | 09:09

Период распространения новой коронавирусной инфекции назвали нелучшим временем для планирования беременности. Об опасностях зачатия в текущих условиях рассказала врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

По ее словам, любая вирусная инфекция особенно опасна для плода в первый триместр беременности. Влияние COVID-19 на еще не родившегося ребенка пока не изучено, но в числе рисков называют нарушение развития плода и его гибель, выкидыш, кровотечение.

«Поэтому сейчас нелучшее время для планирования беременности», - подчеркнула Анастасия Филюшкина. Ее слова приводятся на сайте регионального минздрава.

Жительницам Пензенской области, которые уже ждут ребенка, посоветовали поддерживать иммунную систему: питаться сбалансированно, спать 8-9 часов, проявлять умеренную физическую активность и часто проветривать помещения.

Кроме того, беременным рекомендовано тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать общественных мест, а в женскую консультацию приходить только при острой необходимости и по согласованию с врачом.

«Продукты питания лучше приобретать с доставкой или поручить это другим членам семьи. Дома следует тщательно обрабатывать все упаковки», - посоветовали представители минздрава.

В случае если заражение коронавирусом произошло, симптомы у беременных будут такими же, как и у всех. Это повышение температуры тела, кашель, слабость, боли в горле и мышцах, одышка, головная боль. Возможны тошнота, рвота, диарея.

Прогноз для матери и плода зависит от срока беременности, когда женщина заразилась, тяжести заболевания и наличия осложнений, своевременности начала лечения.

«У беременных с коронавирусной инфекцией зарегистрированы следующие осложнения беременности: выкидыши, задержка роста плода, дистресс плода (асфиксия), преждевременные роды, мертворождение. Наблюдается увеличение частоты кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода», - констатировали медики.

В связи с этим пензячек попросили не пренебрегать профилактическими мерами, которые помогут избежать заражения.

«Чем тщательнее вы соблюдаете режим самоизоляции и выполняете рекомендации, тем выше шансы не встретиться с коронавирусной инфекцией во время беременности», - резюмировали в минздраве.