Пензенцы могут помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

03.06.2020 | 19:46

Каждый, кто носит такой значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев, я помогаю ныне живущим» - это девиз всероссийской акции «Красная гвоздика». Цветок считается символом благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество.

Обычно их раздают уже с мая до 22 июня. В 2020 году благотворительная акция задерживается, но она обязательно пройдет по традиционному сценарию.

«Волонтеры Победы» на массовых мероприятиях распространяют эти значки за любое пожертвование. Люди берут значок и кладут деньги в специально опечатанный бокс. Эти боксы мы вскрываем по мере их наполнения, а на вырученные средства оказываем помощь медицинскую либо бытовую участникам боевых действий Пензенской области», - сообщил координатор регионального отделения движения «Волонтеры победы» Дмитрий Шлыков.

За два года проведения акции «Красная гвоздика» нуждающимся ветеранам переданы лекарства, слуховые аппараты.

«Две суперколяски инвалидные на электронном ходу предоставили и выполнили заявку одного из ветеранов - шикарное массажное кресло для реабилитации. Последнее - это ортопедическая кровать с электронной начинкой», - пояснил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Пока что акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн-формате.