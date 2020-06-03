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Общество

Пензенцы могут помочь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика»

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Каждый, кто носит такой значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев, я помогаю ныне живущим» - это девиз всероссийской акции «Красная гвоздика». Цветок считается символом благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество.

Обычно их раздают уже с мая до 22 июня. В 2020 году благотворительная акция задерживается, но она обязательно пройдет по традиционному сценарию.

«Волонтеры Победы» на массовых мероприятиях распространяют эти значки за любое пожертвование. Люди берут значок и кладут деньги в специально опечатанный бокс. Эти боксы мы вскрываем по мере их наполнения, а на вырученные средства оказываем помощь медицинскую либо бытовую участникам боевых действий Пензенской области», - сообщил координатор регионального отделения движения «Волонтеры победы» Дмитрий Шлыков.

За два года проведения акции «Красная гвоздика» нуждающимся ветеранам переданы лекарства, слуховые аппараты.

«Две суперколяски инвалидные на электронном ходу предоставили и выполнили заявку одного из ветеранов - шикарное массажное кресло для реабилитации. Последнее - это ортопедическая кровать с электронной начинкой», - пояснил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Пока что акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн-формате.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я помню погибших героев, я помогаю ныне живущим» - это девиз всероссийской акции «Красная гвоздика». Цветок считается символом благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество.
А запланированный снос Стелы героям ВОВ и труда на Советской площади,тоже благодарность фронтовикам и детям,которые стояли у станков в лихую годину?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За два года проведения акции «Красная гвоздика» нуждающимся ветеранам переданы лекарства, слуховые аппараты.
Правда, что 30% идет организаторам акции?

Гость||

Потомкам Великой победы работать негде и кушать тоже хочется. Государство ветеранов не обделяет. А вот потомков.. И в хвост и в гриву.

Поэтому, извените самому кто нибудь бы накидал в коробочку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Две суперколяски инвалидные на электронном ходу
"Приключения Электроника" епть

Гость||

Шикарное кресло

Гость||

А не хотелось бы чиновникам помочь ветеранам ? И выкупить за несамые маленькие бюджетные оклады значки и раздать их людях , которые их и содержать на налоги.

И ветеранам радость и просидевшим на самоизоляции значок

Имя: Гость
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