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Общество

На Олимпийской аллее вновь открылись точки проката

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Символично, что послабление режима для владельцев прокатов спортинвентаря выпало на Всемирный день велосипедов. На Олимпийской аллее вновь можно арендовать двухколесный транспорт. Хотя, по словам сотрудников одной из точек, желающих покрутить педали пензенцев пока не очень много.

Василий Воеводин несколько лет назад переехал жить на Западную Поляну. Теперь его верный спутник - «железный конь», приемы езды на котором мужчина постигал еще в детстве.

«В 3-4 года я уже катался. Тогда не было таких велосипедов, мы катались из-под рамки», - рассказал житель г. Пензы Василий Воеводин.

Всемирный день велосипедов - очень молодой праздник: он был учрежден в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН. Организация Объединенных Наций рассматривает прогулки на велосипеде как способ восстановления организма после тяжелых заболеваний.

«Для дыхания полезно, для ног, для сердечно-сосудистой системы. Прекрасный спорт», - отметил Василий.

В сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, велосипедистам, пожалуй, повезло больше остальных. Им проще выполнять требования Роспотребнадзора, касающиеся социальной дистанции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Скок стоит лясик на час?

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