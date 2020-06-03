Компании «Аквилон-Лизинг» присвоен кредитный рейтинг ruBB

03.06.2020 | 09:05

Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг обусловлен приемлемой достаточностью капитала компании при его высокой рентабельности, высоким качеством лизингового портфеля с отсутствием просроченной задолженности, устойчивой структурой источников финансирования лизинговой деятельности с преобладанием долгосрочных кредитов в кредитном портфеле компании.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале, является долгосрочным и отражает всю существенную информацию, имеющуюся у АО «Эксперт РА».

«Лизинговая компания «Аквилон-Лизинг» работает с 2006 года. При этом мы являемся единственной пензенской лизинговой компанией, имеющей кредитный рейтинг.

За время работы нашей компании агентство «Эксперт-РА» неоднократно присваивало нам кредитные рейтинги, подтверждая надежность и положительную репутацию среди клиентов и кредиторов. Оценка агентства является для нас независимой экспертизой нашей деятельности», - отметил руководитель компании «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков.