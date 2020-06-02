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Общество

Пензенцы о первом этапе снятия ограничений: Мы рады!

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В области приступили к реализации первого этапа снятия ограничений. Пензенские магазины, с площадью торговых залов менее 400 квадратных метров и с отдельными входами, распахнули свои двери для покупателей. Теперь они будут работать по новым правилам и нормам.

Потребители поспешили покинуть свои квартиры и пошли за промтоварами.

«Конечно, мы приветствуем это! Хорошо прямо. Мы счастливы, что сейчас открываются не только магазины. Хоть и возраст такой, немножко разрешили погулять, вот и гуляем, пусть и погода не очень хорошая. Мы рады», - рассказала Тамара Сивачева.

В интерьерах торговых точек появились новые детали: на полу расклеены сигнальные ленты, кругом - объявления с просьбой соблюдать социальную дистанцию (по-прежнему полтора метра). У входов установлены санитайзеры или столики с дезинфицирующими средствами. В некоторых торговых точках у посетителей измеряют температуру. Конечно, все должны быть в защитных масках.

Рабочая жизнь теперь воспринимается предпринимателями как праздник постепенного возвращения в привычное русло.

О времени двухмесячного вынужденного простоя бизнесмены вспоминают с ужасом.

«Я рад, что первый этап ограничений снят. Мы работаем в прежнем режиме», - отметил предприниматель Андрей Мосеев.

Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники, ателье, фотостудии и пункты проката.

В перечень организаций, которым разрешена деятельность, входят также косметические, массажные и спа-салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Везде рабочий процесс должен быть организован с соблюдением норм безопасности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

дура ты тетка.рада она.

Гость||

Гуляем))) по магазину)))

Гость||

А потом с радостью в больнице окажутся.

Гость||

Гость писал(a):

А потом с радостью в больнице окажутся.

Это если повезёт))

Гость||

Заболеваемость растет, а им радостно.

Гость||

Коронофобам дай волю, они и всю жизнь просидят дома. Сразу видно, какая скучная жизнь была у них и до пандемии, раз их все устраивает в изоляции.

Гость||

Наша область экспериментальная, смотрим как было бы, если ничего не предпринимать.

Гость||

Просто нормальный человек думает о престарелых родственников и о детях, а идиоты гуляют в любое время. И не нужно говорить про коронофобию, не путайте ее со здравым разумом.

Гость||

Вот именно, что по магазинам гуляют, а не покупают.

Гость||

Гость писал(a):

Заболеваемость растет, а им радостно.
через недельку радующиеся скорую вызывать будут

Гость||

кайф.. секенды открылись...шаурма,доширак, пошла развлекуха.

Гость||

Здравый смысл у радующихся и не ночевал

Гость||

Здравый смысл у радующихся и не ночевал

—————

Запритесь дома !!!

Гость||

Через пару недель откроют все остальное, наконец нормальная жизнь вернется

Гость||

Опять параноят

Все никак не успокоятся

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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