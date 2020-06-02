Пензенцы о первом этапе снятия ограничений: Мы рады!

02.06.2020 | 18:00

В области приступили к реализации первого этапа снятия ограничений. Пензенские магазины, с площадью торговых залов менее 400 квадратных метров и с отдельными входами, распахнули свои двери для покупателей. Теперь они будут работать по новым правилам и нормам.

Потребители поспешили покинуть свои квартиры и пошли за промтоварами.

«Конечно, мы приветствуем это! Хорошо прямо. Мы счастливы, что сейчас открываются не только магазины. Хоть и возраст такой, немножко разрешили погулять, вот и гуляем, пусть и погода не очень хорошая. Мы рады», - рассказала Тамара Сивачева.

В интерьерах торговых точек появились новые детали: на полу расклеены сигнальные ленты, кругом - объявления с просьбой соблюдать социальную дистанцию (по-прежнему полтора метра). У входов установлены санитайзеры или столики с дезинфицирующими средствами. В некоторых торговых точках у посетителей измеряют температуру. Конечно, все должны быть в защитных масках.

Рабочая жизнь теперь воспринимается предпринимателями как праздник постепенного возвращения в привычное русло.

О времени двухмесячного вынужденного простоя бизнесмены вспоминают с ужасом.

«Я рад, что первый этап ограничений снят. Мы работаем в прежнем режиме», - отметил предприниматель Андрей Мосеев.

Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники, ателье, фотостудии и пункты проката.

В перечень организаций, которым разрешена деятельность, входят также косметические, массажные и спа-салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Везде рабочий процесс должен быть организован с соблюдением норм безопасности.