ЗАО «Пензенский завод точных приборов» запускает новое производство

01.06.2020 | 17:50

Уже в июне на площадях закипит работа. Закрытое акционерное общество «Пензенский завод точных приборов» запускает новое производство. На бывшей территории «Пензнефтемаша» на улице Московской начнет деятельность предприятие, специализирующееся на выпуске продукции для нефтегазовой отрасли.

«Здесь планируется возобновить производство емкостного оборудования для топливно-энергетического комплекса, для нефтегазовой промышленности и дополнительно производственную площадку - завод высоковольтного оборудования для нужд РЖД», - сообщил генеральный директор «ПКП НГО» Андрей Лубочников.

Несколько цехов расположатся на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Будет создано дополнительно более 350 рабочих мест. Расширение производства позволит выпускать компенсаторы, теплообменники, сепараторы, фильтры - все, без чего немыслима полноценная деятельность российских нефтегазовых предприятий.

Планируется, что в 2020 году завод уже выйдет на полную мощность, как и другие предприятия группы компаний. Для этого поставят современное технологическое оборудование - станки, позволяющие выпускать продукцию, к которой предъявляются самые высокие требования.

Такая работа ведется Пензенским заводом точных приборов, предприятием федерального значения «Пензенский завод Телема Гино» и арматурным заводом. Все они входят в группу компаний «ПЗТП» и производят уникальные изделия для железнодорожного, городского транспорта, судостроения, электроэнергетики и других отраслей промышленности.

«Сейчас количество сотрудников и рабочих мест увеличивается, происходит модернизация оборудования, закупаются новые станки с числовым программным управлением. В принципе, в России конкурентов как таковых, наверное, нет уже, потому что рынок заняли практически весь, технологии - все отработано», - пояснил исполнительный директор ЗАО «ПЗТП» Иван Пугачев.

Завод точных приборов и Пензенский завод Телема Гино - это почти 500 высококлассных специалистов, объединенных общей идеей повысить конкурентоспособность российской продукции, расширить территорию внутреннего и внешних рынков.

Кстати, по просьбе сотрудников предприятий и при поддержке главы региона генеральный директор группы компаний Дмитрий Акимов на улице Транспортной возводит часовню. В скором времени и эти работы должны быть завершены.