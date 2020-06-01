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Общество

В Пензе праздник в честь Дня защиты детей прошел дистанционно

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Первый летний день - и день, когда нужно защищать детей. 1 июня торжество у самых маленьких жителей планеты. Чуть более 70 лет назад в Париже был учрежден международный праздник, чтобы хотя бы раз в год взрослые уделяли особое внимание проблемам подрастающего поколения, которое само не знает, от какой же опасности их следует оберегать. Например, некоторые юные журналисты программы «Тин-клуб» вообще не видят угрозы.

«Мне не кажется, что их надо защищать. А праздник этот просто праздник. У нас много праздников, которые просто праздники. Детей не от чего защищать, они сами могут защититься и защитить других, если потребуется», - заявил ведущий программы «Тин-клуб» Дмитрий Володин.

Съемки очередного выпуска тележурнала для подростков проходили у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Тинклубовцы рассказывали о знаменитом Параде Победы, который состоялся в 1945 году. Патриотическое воспитание - одно из главных составляющих молодежной программы 11 канала.

«Вокруг детей, к сожалению, крутится очень много информации, которую знать им необязательно: интернет, разного рода журналы, книги. Именно от этой информации нужно защищать детей и как-то фильтровать ее», - отметила ведущая программы «Тин-клуб» Анастасия Шварцберг.

Кстати, в этом году праздник у юных пензенцев прошел дистанционно, в интернете. Онлайн-программа включала в себя мастер-классы, физкультурно-оздоровительные тренировки, познавательные игры и так далее.

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Если детей нужно защищать, то почему этот день называют праздник?

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