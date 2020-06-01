Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|11:00
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Общество

В июне пензенские школьники будут отдыхать в режиме онлайн

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В понедельник, 1 июня, на совещании в правительстве Пензенской области министр образования Александр Воронков доложил, что на данный момент лишь несколько летних оздоровительных лагерей готовы принять детей.

Мероприятия по организации летнего отдыха ребят стартуют в регионе 1 июня. Однако из-за ситуации с коронавирусной инфекцией они пока проводятся онлайн. В частности, Александр Воронков отметил, что организованы такие акции, как «Онлайн-лето - 58» и «Умное лето - 58».

Для школ разработали методические рекомендации и предложили проводить с ребятами тематические профильные дни («Исследовательский понедельник», «Спортивно-трудовой вторник», «Культурная среда», «Профориентационный четверг»), вовлекать их в различную деятельность.

«Мы очень надеемся, что с 1 июля сможем перейти в режим традиционной организации отдыха школьников», - добавил министр.

Если Роспотребнадзор даст разрешение, первая смена в пензенских оздоровительных лагерях стартует 1 июля. Пока готовы лишь четыре объекта: «Сосновый бор», «Солнечная долина», «Белка» и «Заря».

По словам Александра Воронкова, 53 организации получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, а до 15 июня их должны дать еще 78.

Ранее стало известно, что из-за неблагополучной эпидемической ситуации смену в лагерях сократят до 18 и 14 дней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А чинуши этим летам на Канарах и Гоа тоже будут в онлайн отдыхать?

Гость||

На Гоа туристов и местных, выходящих на улицу, палками домой полиция загоняет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для школ разработали методические рекомендации и предложили проводить с ребятами тематические профильные дни («Исследовательский понедельник», «Спортивно-трудовой вторник», «Культурная среда», «Профориентационный четверг»), вовлекать их в различную деятельность.

«Мы очень надеемся, что с 1 июля сможем перейти в режим традиционной организации отдыха школьников», - добавил министр.

И сделают это в лучшей традиции "Добровольно принудительно"!

Гость||

А сколько лагерей готовы в районах?

Гость||

Солнечную долину подремонтировали? Или опять с крыши лить будет, как в августе 2019? На шкафах стояли тазы,собирали воду

Гость||

Отстаньте уже от детей с этими онлайнами!6дней в неделю надо "вовлекаться в эразличную деятельность".теперь совсем не надо от компьютера отходить что ли.

Имя: Гость
Комментарий:

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