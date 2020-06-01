В июне пензенские школьники будут отдыхать в режиме онлайн

01.06.2020 | 10:12

В понедельник, 1 июня, на совещании в правительстве Пензенской области министр образования Александр Воронков доложил, что на данный момент лишь несколько летних оздоровительных лагерей готовы принять детей.

Мероприятия по организации летнего отдыха ребят стартуют в регионе 1 июня. Однако из-за ситуации с коронавирусной инфекцией они пока проводятся онлайн. В частности, Александр Воронков отметил, что организованы такие акции, как «Онлайн-лето - 58» и «Умное лето - 58».

Для школ разработали методические рекомендации и предложили проводить с ребятами тематические профильные дни («Исследовательский понедельник», «Спортивно-трудовой вторник», «Культурная среда», «Профориентационный четверг»), вовлекать их в различную деятельность.

«Мы очень надеемся, что с 1 июля сможем перейти в режим традиционной организации отдыха школьников», - добавил министр.

Если Роспотребнадзор даст разрешение, первая смена в пензенских оздоровительных лагерях стартует 1 июля. Пока готовы лишь четыре объекта: «Сосновый бор», «Солнечная долина», «Белка» и «Заря».

По словам Александра Воронкова, 53 организации получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, а до 15 июня их должны дать еще 78.

Ранее стало известно, что из-за неблагополучной эпидемической ситуации смену в лагерях сократят до 18 и 14 дней.