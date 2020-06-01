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Общество

Пензенские росгвардейцы вернули потерявшегося мальчика матери

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В Пензе 8-летнего сына вернули матери. Он исчез из ее поля зрения и потерялся.

В воскресенье, 31 мая, в 10:00 сотрудники Росгвардии при патрулировании заметили ребенка, который сидел на обочине дороги без верхней одежды. Подойдя к нему, они спросили имя и домашний адрес, но напуганный мальчик не смог ответить.

«Об обнаружении несовершеннолетнего было доложено дежурному, после чего патрульные отправились искать дом ребенка», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Через пару минут, проезжая по 2-му Производственному проезду на Бугровке, росгвардейцы обратили внимание на обеспокоенную женщину, которая кого-то искала. Оказалось, что это мать того самого ребенка. Пензячка заплакала и поблагодарила мужчин за помощь.

Как пояснили в пресс-службе, в доме мальчика делали ремонт. В какой-то момент он выбежал и пропал.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Какие меры приняты в отношении мамаши-идиотки?

Гость||

Гость писал(a):

Какие меры приняты в отношении мамаши-идиотки?
почему сразу идиотки? лишь бы обосрать. Такое с любым может случится, если только ваши дети не гуляют на поводке

Имя: Гость
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