Пензенские росгвардейцы вернули потерявшегося мальчика матери

В Пензе 8-летнего сына вернули матери. Он исчез из ее поля зрения и потерялся.
В воскресенье, 31 мая, в 10:00 сотрудники Росгвардии при патрулировании заметили ребенка, который сидел на обочине дороги без верхней одежды. Подойдя к нему, они спросили имя и домашний адрес, но напуганный мальчик не смог ответить.
«Об обнаружении несовершеннолетнего было доложено дежурному, после чего патрульные отправились искать дом ребенка», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Через пару минут, проезжая по 2-му Производственному проезду на Бугровке, росгвардейцы обратили внимание на обеспокоенную женщину, которая кого-то искала. Оказалось, что это мать того самого ребенка. Пензячка заплакала и поблагодарила мужчин за помощь.
Как пояснили в пресс-службе, в доме мальчика делали ремонт. В какой-то момент он выбежал и пропал.
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