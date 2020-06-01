Коронавирус: переболевшие медики из КИМа могут стать донорами плазмы

01.06.2020 | 10:49

Работников Пензенского областного центра спецвидов медпомощи начали тестировать на выявление иммуноглобулинов класса G антител к антигену SARS-Cov-2. Сотрудники КИМа могут стать первыми донорами плазмы с антителами.

«Это исследование, проводимое методом иммуноферментного анализа, помогает проверить наличие антител в крови к новому коронавирусу», - объяснила заместитель главврача центра Джамиля Курмаева.

Дело в том, что у медиков, работающих в «красной зоне» и переболевших коронавирусом либо перенесших его бессимптомно, должен был сформироваться иммунитет.

«Именно тест на иммуноглобулин класса G показывает титры антител, что позволяет определить стадию инфекционного процесса и дает возможность рассчитать напряженность иммунитета, то есть уровень невосприимчивости к данной инфекции», - объяснили в пресс-службе регионального минздрава.

На данном этапе тесты на антитела в КИМе проводят только медикам.

На 1 июня в Пензенской области коронавирусом заразились в общей сложности 2 417 человек, 1 855 выздоровели, 19 умерли.