Пензенскому МУПу дорого обойдется пренебрежение обязанностями

31.05.2020 | 13:38

Зимой рядом с пешеходным переходом в Ахунах был большой сугроб. Он, конечно, уже давно растаял, тем не менее организация, которая должна была ликвидировать снежный вал, но вовремя этого не сделала, лишится солидной суммы.

Пензенский областной суд оставил без изменения постановление коллег из Первомайского и признал МУП «Пензадормост» виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

«10 января 2020 года в ходе надзора государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Пензе выявлено, что МУП «Пензадормост», являясь юридическим лицом, ответственным за содержание дорог, допустило формирование снежного вала высотой 64 см на тротуаре ближе 10 метров от пешеходного перехода около дома № 14 по ул. Коннозаводской в Пензе», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Судья посчитал, что у муниципального предприятия имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но ничего не было сделано. И хотя не доказали, что сугроб у дороги стал причиной какой-то аварии, речь шла о пренебрежительном отношении МУПа к своим обязанностям.

«Суд назначил предприятию штраф в размере 100 000 рублей», - уточнила Наталья Яшина.

Директор предприятия не согласился с решением районного суда, но опротестовать его не получилось. Постановление вступило в законную силу.