В трех районах области обновят мосты через реки

30.05.2020 | 13:00

В 2020 году в Пензенской области проведут реконструкцию и капитальный ремонт трех мостовых сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Подрядные организации уже приступили к работе на объектах в трех районах региона.

В Мокшанском районе идет капитальный ремонт моста через реку Рысевку на 14-м километре дороги Мокшан - Нижний Новгород - Саратов длиной 65 метров.

В Пензенском районе капитально ремонтируется мост через реку Няньгу на 10-м километре дороги Кондоль - Шемышейка. Его протяженность составляет 66 метров.

В Бессоновском районе идет реконструкция 42-метрового моста через реку Колоярку на 15-м километре дороги Пенза - Лунино - граница области.

На первых двух объектах подрядчики уже обустроили объездные дороги и приступили к демонтажу элементов мостовых сооружений. На третьем переложены инженерные коммуникации и выполнен перенос русла, создаются условия для объезда.

«Работы на всех объектах ведутся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.