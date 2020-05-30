Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|13:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В трех районах области обновят мосты через реки

Печать

В 2020 году в Пензенской области проведут реконструкцию и капитальный ремонт трех мостовых сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Подрядные организации уже приступили к работе на объектах в трех районах региона.

В Мокшанском районе идет капитальный ремонт моста через реку Рысевку на 14-м километре дороги Мокшан - Нижний Новгород - Саратов длиной 65 метров.

В Пензенском районе капитально ремонтируется мост через реку Няньгу на 10-м километре дороги Кондоль - Шемышейка. Его протяженность составляет 66 метров.

В Бессоновском районе идет реконструкция 42-метрового моста через реку Колоярку на 15-м километре дороги Пенза - Лунино - граница области.

На первых двух объектах подрядчики уже обустроили объездные дороги и приступили к демонтажу элементов мостовых сооружений. На третьем переложены инженерные коммуникации и выполнен перенос русла, создаются условия для объезда.

«Работы на всех объектах ведутся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

на 14-м километре дороги Мокшан - Нижний Новгород - Саратов
Ну тогда уж Саратов-Мокшан-Нижний Новгород.

Гость||

К выборам в сентябре сделают?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте