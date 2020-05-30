В трех районах области обновят мосты через реки

В 2020 году в Пензенской области проведут реконструкцию и капитальный ремонт трех мостовых сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Подрядные организации уже приступили к работе на объектах в трех районах региона.
В Мокшанском районе идет капитальный ремонт моста через реку Рысевку на 14-м километре дороги Мокшан - Нижний Новгород - Саратов длиной 65 метров.
В Пензенском районе капитально ремонтируется мост через реку Няньгу на 10-м километре дороги Кондоль - Шемышейка. Его протяженность составляет 66 метров.
В Бессоновском районе идет реконструкция 42-метрового моста через реку Колоярку на 15-м километре дороги Пенза - Лунино - граница области.
На первых двух объектах подрядчики уже обустроили объездные дороги и приступили к демонтажу элементов мостовых сооружений. На третьем переложены инженерные коммуникации и выполнен перенос русла, создаются условия для объезда.
«Работы на всех объектах ведутся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Ну тогда уж Саратов-Мокшан-Нижний Новгород.