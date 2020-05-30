В Пензенской области медикам будут выделять земельные участки

30.05.2020 | 15:38

В Пензенской области медицинским работникам с высшим и средним образованием предлагается безвозмездно выделять земельные участки под строительство или подсобное хозяйство.

Проект закона размещен на сайте регионального парламента. Одно из условий - медик должен проживать в том же муниципальном образовании, где работает.

Перечень муниципалитетов, в которых будет предоставляться земля, уже определен, как и специальности медиков.

К примеру, для Белинского района это терапия, лечебное дело, акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, хирургия, эндокринология, урология и ультразвуковая диагностика. А в Вадинском землю предложат офтальмологам, стоматологам, акушерам и гинекологам.

Окончательное решение депутаты Заксобра примут на ближайшей сессии, которая состоится 10 июня.