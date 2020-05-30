Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|11:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В министерстве образования сообщили об особенностях ЕГЭ-2020

Печать

В 2020 году единый государственный экзамен будет иметь ряд особенностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области со ссылкой на проект, разработанный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

ЕГЭ будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме в вузы.

Десятиклассники сдавать ЕГЭ не смогут.

Участники экзаменов вправе изменить перечень предметов, которые выбрали раньше. Для этого нужно не позднее чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона. Решение об изменении перечня принимается при наличии уважительных причин.

ЕГЭ пройдет по общему расписанию: пробный экзамен, основной и дополнительный периоды.

При проведении самого массового экзамена по русскому языку, для которого в проекте предусмотрено два дня (6 и 7 июля), ГЭК самостоятельно распределит участников экзаменов на эти даты.

Если один предмет единовременно сдает слишком много выпускников, комиссия может определить для части из них или для всех другую дату в один из резервных дней.

К экзаменам в резервные сроки допускаются участники, пропустившие экзамен в основные даты по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали периоды проведения экзаменов по отдельным предметам. В дополнительные дни сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не смогли это сделать в основные.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте