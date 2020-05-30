В министерстве образования сообщили об особенностях ЕГЭ-2020

30.05.2020 | 10:15

В 2020 году единый государственный экзамен будет иметь ряд особенностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области со ссылкой на проект, разработанный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

ЕГЭ будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме в вузы.

Десятиклассники сдавать ЕГЭ не смогут.

Участники экзаменов вправе изменить перечень предметов, которые выбрали раньше. Для этого нужно не позднее чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона. Решение об изменении перечня принимается при наличии уважительных причин.

ЕГЭ пройдет по общему расписанию: пробный экзамен, основной и дополнительный периоды.

При проведении самого массового экзамена по русскому языку, для которого в проекте предусмотрено два дня (6 и 7 июля), ГЭК самостоятельно распределит участников экзаменов на эти даты.

Если один предмет единовременно сдает слишком много выпускников, комиссия может определить для части из них или для всех другую дату в один из резервных дней.

К экзаменам в резервные сроки допускаются участники, пропустившие экзамен в основные даты по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали периоды проведения экзаменов по отдельным предметам. В дополнительные дни сдать экзамены смогут только те участники, которые по уважительным причинам не смогли это сделать в основные.