Пензенцы рассказали о проблемах с аллергией

30.05.2020 | 20:10

30 мая - День борьбы против астмы и аллергии. Дату учредила Всемирная организация здравоохранения, ставя целью распространение информации среди населения и пропаганды регулярных обследований. Ученые расходятся в оценках масштаба этой проблемы, но пришли к согласию в одном: очень много людей на земле страдает повышенной чувствительностью к различным веществам.

Этот день принято отмечать легкоатлетическими соревнованиями и раздачей информационных листовок. Пандемия коронавируса отменила все массовые мероприятия, но сохраняется возможность говорить о проблеме.

«До конца причины аллергии еще не изучены - здесь много факторов: наследственность, ухудшающаяся экология. Раньше такое понятие, как сенная лихорадка, было знакомо только аристократам, а сейчас она практически повсеместно распространена. Возможно, это связано с изменением образа жизни, питания, с загрязнением воздуха», - рассказал аллерголог-иммунолог Артур Костиков.

«Если возникает какая-то проблема, идешь к аллергологу-иммунологу. Он назначает анализы, там выявляются аллергены в крови», - со знанием дела рассудила девушка.

Аллергию медики признали чумой третьего тысячелетия. Ей подвержены и взрослые, и дети.

«У мужа была аллергия на цветы. С дачи привезли букет пионов, поставили в комнату. Прежде все было в порядке, никаких недомоганий, а тут внезапно начал чихать и чесаться. Убрали цветы - все прошло», - поделилась опытом горожанка.

Аллергия снижает качество жизни, но сама по себе мало опасна. Самое серьезное, что может быть, - вероятность развития астмы. Миллионы людей в мире стали заложниками этого заболевания.

«Первый симптом - кашель. Если у человека он появился, стоит начать бить тревогу. Впоследствии может начаться удушье, нехватка воздуха, одышка. Это повод обязательно обратиться к врачу», - предупредил Артур Костиков.

Среди факторов риска развития проблем специалисты называют курение, продукты с синтетическими добавками, стрессы.