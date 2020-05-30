Дорогу на улице Циолковского снова капитально ремонтируют

30.05.2020 | 18:45

Дорогу на улице Циолковского капитально ремонтируют и меняют бордюры. Местные жители смотрят на работы с иронией: вряд ли новое покрытие продержится долго. Дело не в качестве строительного материале, а в том, что под ним. Трубы горячего и холодного водоснабжения постоянно рвутся, асфальт часто вскрывают.

«Ее уж сколько лет ремонтируют. Наверное, трубы плохие ставят - тут только один вариант», - рассудила пенсионерка.

Одна из утечек произошла в июле 2019 года. Вода затопила половину улицы и соседнюю.

«Здесь все меняли целиком, дорогу на все лето перекрывали. И все равно каждый год копают, да еще и на год по несколько раз», - рассказывала местная жительница.

Вскрывают асфальт на Циолковского часто: то аварийные работы, то запланированные, то сети меняют - кусочками либо полностью. В 2015-м дорогу перерыли, изменив маршруты общественного транспорта, чтобы капитально отремонтировать трубы.

Только через два года пензенцам хоть что-то сумели объяснить представители ЖКХ, которые приехали устранять аварию.

«Ничего не поделаешь - трубы все старые, надо менять», - пояснил рабочий.

Сейчас, при очередном капремонте дороги, пензенцы говорят: необходимо сначала заставить ресурсников заменить сети, а уже потом укладывать асфальт.

«Судите сами: бесконечные заплатки, а здесь транспорта много проходит», - прокомментировала горожанка.

Кое-кто обращает внимание и на то, что бордюры на улице Циолковского меняют уже третий раз за четыре года: сначала - в 2016-м, потом - в 2019-м и вот сейчас, в 2020-м.