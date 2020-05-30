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Общество

Дорогу на улице Циолковского снова капитально ремонтируют

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Дорогу на улице Циолковского капитально ремонтируют и меняют бордюры. Местные жители смотрят на работы с иронией: вряд ли новое покрытие продержится долго. Дело не в качестве строительного материале, а в том, что под ним. Трубы горячего и холодного водоснабжения постоянно рвутся, асфальт часто вскрывают.

«Ее уж сколько лет ремонтируют. Наверное, трубы плохие ставят - тут только один вариант», - рассудила пенсионерка.

Одна из утечек произошла в июле 2019 года. Вода затопила половину улицы и соседнюю.

«Здесь все меняли целиком, дорогу на все лето перекрывали. И все равно каждый год копают, да еще и на год по несколько раз», - рассказывала местная жительница.

Вскрывают асфальт на Циолковского часто: то аварийные работы, то запланированные, то сети меняют - кусочками либо полностью. В 2015-м дорогу перерыли, изменив маршруты общественного транспорта, чтобы капитально отремонтировать трубы.

Только через два года пензенцам хоть что-то сумели объяснить представители ЖКХ, которые приехали устранять аварию.

«Ничего не поделаешь - трубы все старые, надо менять», - пояснил рабочий.

Сейчас, при очередном капремонте дороги, пензенцы говорят: необходимо сначала заставить ресурсников заменить сети, а уже потом укладывать асфальт.

«Судите сами: бесконечные заплатки, а здесь транспорта много проходит», - прокомментировала горожанка.

Кое-кто обращает внимание и на то, что бордюры на улице Циолковского меняют уже третий раз за четыре года: сначала - в 2016-м, потом - в 2019-м и вот сейчас, в 2020-м.

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Гость||

Опять кругом лежачие бордюры ставят для удобства машин.

Гость||

Какие это безопасный дороги,если на ударной нет парковок и машины 50 шт.каждый день ездят по тротуару.

Гость||

позор такой власти которые нормальные дороги,парковочные карманы и тротуары сделать не могут,деньги же выделяют немалые.

Гость||

Гость писал(a):

позор такой власти которые нормальные дороги,парковочные карманы и тротуары сделать не могут,деньги же выделяют немалые.
Деньги уходят на бордюры.

Гость||

Так бордюр можно поставить так что получится парковочный карман,тротуар если уложить его с умом.

Гость||

Опять 25 ,какое то заколдованное место ,в 70-е ,в 80-е ,в 90-е ,в 2000 -х ,что они там роют ,что потеряли ,или там аномалия и трубы сгнивают за пару лет?

penzainform.ru писал(a):

сначала - в 2016-м, потом - в 2019-м и вот сейчас, в 2020-м
А вот это уже реально похоже на преступление ,задайте этому балоболу в твиттере вопрос до каких пор этот бред будет продолжаться?Устроили себе кормушку.

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