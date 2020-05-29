В школах 1-го округа торжественные линейки прошли в формате онлайн

29.05.2020 | 18:54

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, состоялись в 11 школах пензенского избирательного округа № 1 в пятницу, 29 мая.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: с целью безопасности и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм мероприятия прошли в онлайн-режиме.

Выпускников с праздником поздравили губернатор региона Иван Белозерцев, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Пензенской городской думы и глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

Более 100 учеников, родителей и преподавателей были награждены грамотами фракции «Единая Россия», которые они получат вместе с аттестатом.