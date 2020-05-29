В Пензенской области коронавирусом переболел 1 681 пациент

29.05.2020 | 18:12

Новых смертей нет, но количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки в Пензенской области увеличилось по сравнению с данными, обнародованными накануне, - 89. Таким образом, уже 2 155 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Список заболевших пополнили три ребенка в возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Остальным пациентам - от 20 до 94 лет.

Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением при появлении симптомов простуды.

«Вы должны в первые же дни обязательно связаться со своим участковым врачом, или с врачом общей практики, или со своим знакомым врачом и с ним проговорить начальную терапию при этом состоянии. Дальше ежедневно нужно постоянно находиться под наблюдением этого врача или медицинского работника.

Чем более чутко мы начнем лечение на первых этапах заболевания, тем меньше будет сложных случаев, меньше будет трагедий и смертей», - пояснил главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

При ухудшении состояния или неэффективности лечения нужно вызвать врача на дом, и только он будет принимать решение о необходимости госпитализации.

Из хороших новостей: количество выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки составило 100 человек. За весь период в Пензенской области COVID-19 переболел 1 681 пациент.