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Общество

Пензенцам рассказали, как избежать кишечных инфекций

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Прохладный май и прогноз погоды на предстоящие несколько дней большинство пензенцев не радует, но врачи вздыхают с облегчением. Если бы на улице было жарче, палаты бы уже заполнялись пациентами с различными кишечными инфекциями. Иногда их так и называют: летние, или «болезни грязных рук», - ротавирус, энтеровирус, норовирус, дизентерия, сальмонеллез, шигеллез и другие. Симптомы у них часто схожи.

«Кишечные инфекции начинаются остро - с повышения температуры тела, может быть тошнота, рвота, разжижение стула. Также это может быть и общая симптоматика: снижение аппетита, вялость, слабость», - рассказал заведующий инфекционным отделением областной детской больницы Иван Прокофьев.

Гораздо чаще взрослых от таких болезней страдают малыши и переносят их сложнее. У знаменитой пензенской общественницы Марии Львовой-Беловой девять детей. Одну из поездок на море она до сих пор вспоминает с содроганием: семья слегла с ротавирусом.

«Ребятишки заразились, с рвотой, с поносом. И хорошо, что это был наш юг, где можно было проконсультироваться с медиками, были сразу выписаны какие-то препараты. Пришлось несколько дней не купаться. Конечно, было обидно», - поделилась многодетная мама.

Чтобы избежать встречи с кишечной инфекцией, врачи советуют постоянно мыть руки (летом даже чаще, чем обычно), приготовленные блюда долго не хранить, тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты. Возможно заражение при купании в водоеме. Обычно через пару дней неприятные симптомы исчезают самостоятельно.

«При кишечной инфекции первостепенны диета, ограниченное употребление пищи, частое обильное питье. Если в течение суток клиника не проходит и сохраняются рвота и жидкий стул, то необходимо обратиться к врачу», - пояснил Иван Прокофьев.

Пензенцы с кишечными инфекциями есть в больницах уже сейчас, но пока таких немного. Пика обращений пациентов медики ждут попозже - в июле-августе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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