Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|11:21
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Общество

Губернатор обратился с поздравлением к выпускникам

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В пятницу, 29 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил выпускников, для которых прозвенел последний звонок.

«Дорогие ребята, сегодня у вас особый и очень необычный день. Вы прощаетесь со школой, но не так, как это делали ваши бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры. А значит, у вас свой уникальный путь в жизни, который открывается именно сегодня. Идите по нему с уверенностью в своих силах. У вас все получится», - обратился к юношам и девушкам глава региона.

Он призвал выпускников всегда с благодарностью вспоминать о своих учителях, научивших их делать правильный выбор и давших знания, дерзать и смело идти по жизни, а также пожелал им здоровья, счастья, любви и благополучия.

«Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш самоотверженный труд, любовь и заботу, которые вы отдаете своим воспитанникам. Благодарю родителей, бабушек и дедушек наших выпускников. Вы всегда рядом, поддерживаете ребят, переживаете за каждый их шаг и помогаете школе. С праздником вас, дорогие друзья», - сказал в заключение Иван Белозерцев.

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