Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|10:57
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Общество

Проблемы с безработицей в Пензе упомянули на совещании у президента

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Пензенскую область назвали в числе регионов, где сложилась наиболее напряженная ситуация с безработицей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Олег Котяков во время совещания с президентом в среду, 27 мая.

По словам Котякова, в стране отдельно ведется учет найма и увольнения в организациях. Информация поступает от 3,5 млн юридических лиц. С 1 апреля в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу - 1 млн 665 тыс.

«За вычетом сезонного фактора больше всего уволенных - в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, общественное питание и гостиничный бизнес», - констатировал Котяков.

В абсолютных показателях разница между уволенными и принятыми максимальна в Москве, в Свердловской области и Санкт-Петербурге.

«При этом наибольшая доля высвобождаемых граждан по соотношению с экономически активным населением в субъекте - а это диапазон примерно от 1,5 до 2 процентов - наблюдается в Кировской области, Костромской и Пензенской», - уточнил Котяков.

При этом в ближайшее время прогнозируется ухудшение ситуации.

«В третьем квартале мы достигнем пикового значения количества зарегистрированных безработных. На сегодняшний день мы четко осознаем, что у нас есть некоторая инертность рынка труда. И те ограничения, которые накладывались на деятельность отдельных предприятий, проявят свою динамику и свое влияние на рынок труда через два месяца», - считает министр труда.

В четверг, 28 мая, в регионе завершается Неделя защиты от безработицы. Начиная с 21-го числа органы службы занятости населения ежедневно дистанционно консультировали жителей по телефонам горячих линий.

Ранее сообщалось, что количество безработных в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта 2020 года их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А про запредельную коррупцию и кумовство не упомянули ?

Гость||

Блин, да не регистрируйте безработных и проблема сразу решится! Всему вот учить надо...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла.
это еще не все идут так как 1500р не которым светит.

Гость||

город Глупов, "История одного города" Салтыков-Щедрин , не зря он разнес в свое время наш городишко в письмах, а то прям памятник ему хотели ставить, но почитав правду передумали, а зря.

Гость||

Проблемы с безработицей в Пензе упомянули на совещании у президента

проблемы с безработицей как раз нет,проблема с работой

Гость||

Гость писал(a):

А про запредельную коррупцию и кумовство не упомянули ?
Что то подсказывает,что в связи со сложившийся ситуацией в стране и в нашей области в частности ,у будет расти количество чиновников ,тех кто у бюджетной кормушки и хищение бюджетных средств возрастёт в разы.

Гость||

все кто был в москве.теперь на бирже.вот вам и безработица.......

Гость||

На этот вопрос Иван Белозерцев ответил в рамках прямой линии.

Со слов губернатора, режим самоизоляции завершится после того, как наладится обстановка в регионе.

Он уточнил, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции должно быть выше количества заболевших или хотя бы сравняться с ним

Гость||

Гость писал(a):

На этот вопрос Иван Белозерцев ответил в рамках прямой линии.

Со слов губернатора, режим самоизоляции завершится после того, как наладится обстановка в регионе.

Он уточнил, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции должно быть выше количества заболевших или хотя бы сравняться с ним

Зачем его цитировать, не Мао Цзэдун уж точно, хотя давайте цитатник его издадим, из выступления в Чемодановке и на планерках по понедельникам занятный юмористический сборник можно издать.

Политекантроп (гость)||

Даже Попков сбежал из ЦЗН

Гость||

Пока не сравняется, вобщем до конца года, мы его слова так буквально понимаем. Да однако ситуация и как дальше жить будем?

Гость||

выпускать надо мелкие магазины с одеждой,кафе,столовки мелкие до 50 кв. залы.большие выживут и так.а маленькие закроются и безработица.парикмахерские работают же маленькие.там мало народу.

Гость||

Ну так выздоровевших уже больше так что пора заканчивать с самоизоляцией

Гость||

Всё, Иван Александрович, суши сухари!!!

Гость||

Надо открывать торговые центры и безработицы станет меньше

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Имя: Гость
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