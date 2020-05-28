Проблемы с безработицей в Пензе упомянули на совещании у президента

28.05.2020 | 09:51

Пензенскую область назвали в числе регионов, где сложилась наиболее напряженная ситуация с безработицей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Олег Котяков во время совещания с президентом в среду, 27 мая.

По словам Котякова, в стране отдельно ведется учет найма и увольнения в организациях. Информация поступает от 3,5 млн юридических лиц. С 1 апреля в России было уволено 2 млн 52 тыс. человек, принято на работу - 1 млн 665 тыс.

«За вычетом сезонного фактора больше всего уволенных - в следующих пострадавших отраслях: розничная торговля непродовольственными товарами, общественное питание и гостиничный бизнес», - констатировал Котяков.

В абсолютных показателях разница между уволенными и принятыми максимальна в Москве, в Свердловской области и Санкт-Петербурге.

«При этом наибольшая доля высвобождаемых граждан по соотношению с экономически активным населением в субъекте - а это диапазон примерно от 1,5 до 2 процентов - наблюдается в Кировской области, Костромской и Пензенской», - уточнил Котяков.

При этом в ближайшее время прогнозируется ухудшение ситуации.

«В третьем квартале мы достигнем пикового значения количества зарегистрированных безработных. На сегодняшний день мы четко осознаем, что у нас есть некоторая инертность рынка труда. И те ограничения, которые накладывались на деятельность отдельных предприятий, проявят свою динамику и свое влияние на рынок труда через два месяца», - считает министр труда.

В четверг, 28 мая, в регионе завершается Неделя защиты от безработицы. Начиная с 21-го числа органы службы занятости населения ежедневно дистанционно консультировали жителей по телефонам горячих линий.

Ранее сообщалось, что количество безработных в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта 2020 года их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.