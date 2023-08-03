Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные машины

03.08.2023 | 14:32

Все чиновники, представители министерств и ведомств РФ, должны ездить на отечественных машинах. Об этом в четверг, 3 августа, на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил Президент РФ Владимир Путин.

Мероприятие транслировалось федеральными телеканалами.

По словам Путина, министерства и управление делами обратились к нему с просьбой продолжить закупки автомобилей иностранного производства.

«Я сказал, что это абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного», - сказал глава государства.

По мнению президента, чиновники должны стремиться к развитию национальных брендов. Он добавил, что государство поддерживает развитие российского автопрома.

Высказывание Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы решаем. Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. Как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые», - пояснил он Telegram-каналу SHOT.