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Общество

Путин озвучил вариант моментального урегулирования конфликта с Украиной

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В пятницу, 14 июня, на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ президент Владимир Путин озвучил вариант незамедлительного мирного урегулирования отношений между Россией и Украиной.

ВСУ должны вывести свои войска с территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, причем в пределах тех административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно», - цитирует Путина РИА Новости.

Владимир Путин счел эти условия «очень простыми» и указал, что Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Кроме того, по его словам, Украина должна признать новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации.

«Суть нашего предложения - не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению», - добавил глава государства.

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