Путин раскрыл соотношение безвозвратных потерь России и Украины на СВО

05.06.2024 | 23:05

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что потери России в рамках специальной военной операции (СВО) существенно уступают украинским.

Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти, приводит слова главы государства РБК.

«По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет 50 000 человек. Это безвозвратные и санитарные потери. 50 000 — это самый скромный подсчет, это то, что мы видим на поле боя, но есть еще и потери, которых мы не видим», - подчеркнул Путин.

В плену на Украине находятся 1 348 российских солдат и офицеров, в России — 6 465 украинских, привел данные президент.

В ответ на вопрос, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, Владимир Путин ответил: «Об этом, как правило, никогда не говорят, либо говорят, но извращают цифры».

Президент России указал, что на Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, а в последние пару месяцев примерно по 50 тысяч человек. Этого хватает лишь для того, чтобы закрыть потери ВСУ.