В Пензенской области проведут Неделю защиты от безработицы

21.05.2020 | 12:45

В четверг, 21 мая, в Пензенской области стартовала Неделя защиты от безработицы, которая продлится до 28-го числа.

Ежедневно с 8:30 до 17:30 органы службы занятости населения будут дистанционно консультировать жителей региона по телефонам горячих линий.

«Специалисты индивидуально дадут разъяснения по вопросам присвоения статуса безработного и начисления пособия по безработице; порядка предоставления дополнительной выплаты гражданам, потерявшим работу, воспитывающим несовершеннолетних детей; запроса справки о регистрации в центре занятости для оформления пособий на детей; оказания содействия в трудоустройстве и др.», - перечислили в пресс-службе регионального минтруда.

С номерами телефонов районных центров занятости населения можно ознакомиться здесь.

Только в Пензе количество безработных увеличилось в четыре раза: на 1 марта 2020-го их было 1 823, теперь - 7 286. И эта цифра будет еще меняться, причем не в сторону уменьшения.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.