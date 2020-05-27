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Общество

Заблудившейся в Пензе пенсионерке помогли вернуться домой

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Днем во вторник, 26 мая, потерявшейся в Пензе 75-летней женщине помогли вернуться домой.

Пенсионерка заблудилась, забыла, где живет, и зашла в магазин на улице Кирова, чтобы попросить о помощи. Сотрудники обратились в правоохранительные органы.

По указанному адресу прибыли росгвардейцы. В процессе общения они выяснили, что при бабушке нет ни документов, ни телефона, однако имя и год рождения она назвать смогла.

«Связавшись с дежурным, стражи порядка смогли установить адрес предположительного проживания пенсионерки, куда и сопроводили ее. Дверь в квартиру открыл молодой человек, как оказалось внук потерявшейся женщины. Он поблагодарил правоохранителей за оказанную помощь», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Штраф за нарушение самоизоляции?

Гость||

Правда росгвардия где штраф почему казну не пополняем? Внук опять же лосяра дома , бабка гуляет за пивком наверное митнулась.

Гость||

Куда они прутся?

Имя: Гость
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