Заблудившейся в Пензе пенсионерке помогли вернуться домой

27.05.2020 | 10:20

Днем во вторник, 26 мая, потерявшейся в Пензе 75-летней женщине помогли вернуться домой.

Пенсионерка заблудилась, забыла, где живет, и зашла в магазин на улице Кирова, чтобы попросить о помощи. Сотрудники обратились в правоохранительные органы.

По указанному адресу прибыли росгвардейцы. В процессе общения они выяснили, что при бабушке нет ни документов, ни телефона, однако имя и год рождения она назвать смогла.

«Связавшись с дежурным, стражи порядка смогли установить адрес предположительного проживания пенсионерки, куда и сопроводили ее. Дверь в квартиру открыл молодой человек, как оказалось внук потерявшейся женщины. Он поблагодарил правоохранителей за оказанную помощь», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.