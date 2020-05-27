В Пензе спасли мужчину, который три недели находился на ИВЛ

27.05.2020 | 09:13

Из Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи выписали 33-летнего мужчину, которого полтора месяца лечили от новой коронавирусной инфекции. Он стал одним из 116 человек, покинувших стены медицинских учреждений региона во вторник, 26 мая.

В минздраве рассказали, что мужчина был доставлен в больницу 2 апреля.

«Поступил по скорой, состояние было очень тяжелое, двусторонняя тотальная пневмония (поражение 90% легочной ткани). Пациент был госпитализирован сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Болезнь развивалась стремительно, начались осложнения на другие органы. Три недели жизнь поддерживалась только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказала заместитель главного врача центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева. Ее слова приводят представители регионального минздрава.

Чтобы обеспечить пациенту высококвалифицированную помощь, пензенские медики советовались с коллегами из Москвы, специализирующимися на лечении нового заболевания.

«По оценкам кураторов, в нашей больнице не только отличные профессионалы, но и все необходимое для лечения даже самых тяжелых больных COVID-19. Этот молодой человек был именно таким. Даже день промедления мог стоить ему жизни», - подчеркнула Джамиля Курмаева.

На четвертую неделю нахождения в больнице мужчина стал дышать самостоятельно. После выздоровления он записал видео с благодарностью и отправил его сотрудникам центра.

«Спасибо и врачам, и медсестрам, и санитаркам - всем тем, кто поддерживал меня в этот трудный период. Месяц в больнице оказался насколько трудным, настолько и важным», - сказал мужчина.

По данным на вечер вторника, 26 мая, в Пензенской области от новой коронавирусной инфекции вылечили 1 481 человека. Умерли 17 пациентов. Всего подтверждено 1 892 случая COVID-19.