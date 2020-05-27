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Общество

В Пензе спасли мужчину, который три недели находился на ИВЛ

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Из Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи выписали 33-летнего мужчину, которого полтора месяца лечили от новой коронавирусной инфекции. Он стал одним из 116 человек, покинувших стены медицинских учреждений региона во вторник, 26 мая.

В минздраве рассказали, что мужчина был доставлен в больницу 2 апреля.

«Поступил по скорой, состояние было очень тяжелое, двусторонняя тотальная пневмония (поражение 90% легочной ткани). Пациент был госпитализирован сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Болезнь развивалась стремительно, начались осложнения на другие органы. Три недели жизнь поддерживалась только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказала заместитель главного врача центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева. Ее слова приводят представители регионального минздрава.

Чтобы обеспечить пациенту высококвалифицированную помощь, пензенские медики советовались с коллегами из Москвы, специализирующимися на лечении нового заболевания.

«По оценкам кураторов, в нашей больнице не только отличные профессионалы, но и все необходимое для лечения даже самых тяжелых больных COVID-19. Этот молодой человек был именно таким. Даже день промедления мог стоить ему жизни», - подчеркнула Джамиля Курмаева.

На четвертую неделю нахождения в больнице мужчина стал дышать самостоятельно. После выздоровления он записал видео с благодарностью и отправил его сотрудникам центра.

«Спасибо и врачам, и медсестрам, и санитаркам - всем тем, кто поддерживал меня в этот трудный период. Месяц в больнице оказался насколько трудным, настолько и важным», - сказал мужчина.

По данным на вечер вторника, 26 мая, в Пензенской области от новой коронавирусной инфекции вылечили 1 481 человека. Умерли 17 пациентов. Всего подтверждено 1 892 случая COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Здорово! Хорошо, что есть что-то положительное из огромного моря вокруг дерьма и лжи!

Гость||

А еще, хоть кого нибудь, благополучно от аппарата ИВЛ у нас отлучили?

Гость||

В Белоруссии мужчина 39 дней на ИВЛ был-выжил.В Москве 103-летний ВОВ выжил.

=не такая уж и страшная болезнь,как нас стращают.Даже старики излечиваются.

Гость||

Мужику ОЧЕНЬ повезло! Спасибо врачам и его крепкому молодому организму. Те, кто с пеной у рта кричат, что коронавирус это вид ОРВИ и опасен только старикам - утритесь!

Гость||

Гость писал(a):

не такая уж и страшная болезнь,как нас стращают.Даже старики излечиваются.
Ага, всего делов то. 40 дней на ИВЛ полежать, авось не помрешь, авось выкарабкаешься. Да чтоб из за такой ерунды чего то там бояться, маска перчатки, - ерунда какая то! 40 дней на ИВЛ и как огурчик м 90% поражением легких инвалидом на всю жизнь, тьу ерунлда!

Гость||

Красавцы, врачи пензы лучшие!

Гость||

Всему персоналу КИМа респект, мололодцы. Настоящие профессионалы своего дела

Гость||

Молодцы, врачи и весь медперсонал! Выдержки вам и здоровья!! Вы герои нашего времени!!!

Гость||

Гость писал(a):

Красавцы, врачи пензы лучшие!
Он дает, а местные чинуши стараются зажать.

Гость||

Здоровья пациенту, докторам земной поклон

Гость||

А скольких погубили?

Гость||

Какие у мужчины сопутствующие заболевания? Просто интересно раз так тяжело протекало.

Гость||

Безусловно новость хорошая, но необходимо уточнение - за период что данный мужчина находился на ИВЛ сколько еще больных было на ИВЛ, и что с ними стало. При чем не только ковид, а просто статистика реанимации по ИВЛ за период выздоровления этого пациента на фоне других.

Гость||

Гость писал(a):

А еще, хоть кого нибудь, благополучно от аппарата ИВЛ у нас отлучили?
больше никого. а 3 недели на ивл для него еще не закончились. от легких там ничего не осталось,и погибнуть теперь он может в любой момент

Гость||

Гость писал(a):

А скольких погубили?
87% погубили

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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