Число выписанных после коронавируса пензенцев приблизилось к 1500

26.05.2020 | 20:27

Во вторник, 26 мая, стены медицинских учреждений покинули более 100 человек, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Свежую статистику по традиции обнародовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 116 человек. Итого выздоровевших - 1481», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По данным на вторник в Пензенской области зарегистрировано 1892 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки такой диагноз услышали 89 человек, в том числе дети в возрасте 3, 15 и 17 лет.

33 из новых пациентов - из Пензы, 8 - из Городищенского района, 7 - из Бессоновского, 5 - из Каменского, по 4 - из Кузнецка и Сосновоборского района, по 3 - из Сердобского и Спасского, по 2 - из города Заречного, Кузнецкого, Белинского, Пензенского, Шемышейского, Башмаковского и Пачелмского районов, по 1 - из Тамалинского, Бековского, Лунинского, Малосердобинского, Вадинского, Никольского и Нижнеломовского районов.

Кроме того, среди новых зараженных один житель Липецкой области.

Также 26 мая стало известно о смерти двух больных коронавирусом. Это женщина 1955-го и мужчина 1963 года рождения. Таким образом, число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 17.