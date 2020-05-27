В Пензе почти заполнено детское отделение травматологии

27.05.2020 | 18:00

В отделении травматологии в областной детской больницы практически нет свободных мест. Палаты заполняются быстрее, чем обычно. А скоро от пациентов вообще не будет отбоя - когда завершится период самоизоляции и станет по-настоящему тепло.

Обычно летом работы у врачей прибавляется: малыши и подростки больше времени проводят на улице и чаще получают переломы, порезы, ушибы, ожоги. Врачи устали давать наставления родителям.

«Приходится объяснять, что самое главное - контролировать поведение детей, особенно маленьких детей, потому что у них очень снижено ощущение опасности, они с удовольствием исследуют незнакомые предметы. Для ребенка не составит проблем засунуть отвертку в розетку», - сообщил заведующий травматологическим отделением областной детской больницы Дмитрий Василистов.

По его словам, в теплое время года на больничных койках юные пензенцы часто оказываются после поездок на велосипедах, скутерах, самокатах. Дети получают переломы и сотрясения на игровых площадках, где главные виновники ЧП - качели и горки.

В 2020-м меньше обычного оказалось случаев падения малышей из окон - погода не способствовала тому, чтобы горожане их распахивали. Зато все чаще врачи регистрируют травмы, которых не было еще несколько лет назад. Такая, например, у 8-летнего Давида.

«Играл на улице и зацепился за острый край забора, за профнастил. К сожалению, это не прошло даром: получил серьезную травму - повреждение практически всех сухожилий кисти. Ребенку была проведена довольно сложная операция, сейчас у него уже восстановительный период», - рассказал Дмитрий Василистов.

Ежегодно в отделение травматологии попадает около 1,5 тысячи детей. 700 из них оказывается там именно летом.