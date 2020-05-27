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Общество

Жителю Бессоновского района назначили чужие штрафы

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60-летнего жителя Бессоновского района четырежды незаконно привлекли к административной ответственности.

В апреле 2017 года инспектор ДПС оштрафовал мужчину за управление автомобилем без водительского удостоверения и отсутствие страховки на 500 и 800 рублей соответственно.

В установленный срок данные суммы никто не внес, поэтому в июне 2017-го сельчанину за уклонение от исполнения наказания удвоили каждый из штрафов, рассмотрев дела без его участия.

Узнав об этом, житель Бессоновского района обратился в прокуратуру, пояснив, что кто-то другой назвался его именем.

Как оказалось, автомобиль, отмеченный в постановлениях инспектора, никогда не принадлежал мужчине, а по указанному в документах адресу он не жил. Правонарушение действительно совершил другой человек.

«Прокурор района на постановления принес протесты, которые судом рассмотрены и удовлетворены, незаконные постановления отменены. По факту неправомерных действий при привлечении к административной ответственности прокуратурой района организована проверка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Случаи, когда жители области скрывают свои настоящие данные и пользуются чужими, уже были. Так, 31-летний пензяк назвал полицейским имя брата, побывал под ним в суде за мелкое хулиганство, получил наказание в виде ареста и отправился его отбывать. Только на этой стадии выяснилось, что он не тот, за кого себя выдает.

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Гость||

Проезжал мимо МРЭО- стадо в намордниках терпеливо стоит у порога. Капец, бараны одним словом.

Гость||

а протоколы без документов что ли составляют?

Имя: Гость
Комментарий:

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