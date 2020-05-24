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Учеба

Глава пензенского минобра озвучил даты сдачи ЕГЭ

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал, в какие дни выпускники будут проходить государственную аттестацию.

Информацию он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее стало известно, что ЕГЭ одиннадцатиклассники начнут сдавать 29 июня. В этот день юношам и девушкам предстоит пройти испытание по географии, литературе, информатике и ИКТ.

ЕГЭ про русскому языку будет проходить два дня: 2 и 3 июля.

9-го числа выпускники сдадут историю и физику, 13-го – обществознание и химию, 16-го – биологию.

Письменные экзаменационные испытания по иностранному языку выпускникам предстоит пройти 16 июля. Устную часть назначили на 18-е и 20-е число.

«В указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период. Напоминаем, ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. В расписании будут также предусмотрены резервные дни. О них мы сообщим позже», - отметил Александр Воронков.

В регионе будут работать 29 пунктов ЕГЭ. Они уже прошли тестирование и готовы к приему выпускников.

Экзамены будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора - это и зигзагообразная рассадка учеников в аудиториях, и соблюдение социальной дистанции, и наличие масок, перчаток у присутствующих, и бесконтактная термометрия. Также в помещениях сделают уборку с применением дезинфицирующих средств до аттестации и после.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А по математике когда

Гость||

Математика 6 июля

Гость||

И главное глушилки сотовых не забудьте включить.

Ну и двери в туалетах снять

Имя: Гость
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