Глава пензенского минобра озвучил даты сдачи ЕГЭ

Министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал, в какие дни выпускники будут проходить государственную аттестацию.
Информацию он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее стало известно, что ЕГЭ одиннадцатиклассники начнут сдавать 29 июня. В этот день юношам и девушкам предстоит пройти испытание по географии, литературе, информатике и ИКТ.
ЕГЭ про русскому языку будет проходить два дня: 2 и 3 июля.
9-го числа выпускники сдадут историю и физику, 13-го – обществознание и химию, 16-го – биологию.
Письменные экзаменационные испытания по иностранному языку выпускникам предстоит пройти 16 июля. Устную часть назначили на 18-е и 20-е число.
«В указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период. Напоминаем, ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. В расписании будут также предусмотрены резервные дни. О них мы сообщим позже», - отметил Александр Воронков.
В регионе будут работать 29 пунктов ЕГЭ. Они уже прошли тестирование и готовы к приему выпускников.
Экзамены будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора - это и зигзагообразная рассадка учеников в аудиториях, и соблюдение социальной дистанции, и наличие масок, перчаток у присутствующих, и бесконтактная термометрия. Также в помещениях сделают уборку с применением дезинфицирующих средств до аттестации и после.
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