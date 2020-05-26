Пензенцев призвали помнить о заразности коронавируса

26.05.2020 | 18:00

Ненамного, но меньше становится число людей, у которых за 24 часа в Пензенской области подтверждают коронавирус. Так, за последние сутки стало известно, что 89 пациентов подхватили опасную инфекцию. До этого же количество заболевших составляло 94, 97, 102 и 110.

«Не надо сравнивать с гриппом. Этот вирус намного более контагиозен, чем грипп, во много раз. Достаточно небольшого контакта с больным человеком и того, что выделяет больной человек. Этого достаточно, чтобы заразить», - сообщил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

По данным оперативного штаба, среди новых пациентов с COVID-19 трое несовершеннолетних, самому младшему три года. Лидером по установленным случаям инфицирования остается областной центр.

«Существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи заболевшим, поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости. Ведущей группой риска остаются медицинские работники. Отмечен рост их удельного веса в структуре заболеваемости COVID-19», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«Взрослым обязательно делается компьютерная томография. В области в государственных лечебных учреждениях задействованы восемь компьютерных томографов и еще два КТ частной системы здравоохранения», - отметила и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

На территории региона за все время коронавирус подтвержден у 1 892 человек.