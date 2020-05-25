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Общество

В госпитале для ветеранов войн пожаловались на текучку кадров

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В понедельник, 25 мая, на совещании в правительстве Пензенской области о текущей ситуации с коронавирусными пациентами отчитались главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов и начальник госпиталя ветеранов войн Владимир Пузраков.

В четвертой больнице в настоящий момент помощь оказывают 327 пациентам с пневмонией. За минувшую неделю лечебное учреждение приняло 85 больных, выписало 145.

«Нам полегче - в отличие от других областных больниц, потому что к нам поступают пациенты в относительно нетяжелой форме. Наша задача, если вдруг пациент «затяжелел», его быстро перевести либо в центр спецвидов, либо в областную больницу Бурденко», - рассказал Андрей Водопьянов.

Он уточнил, что находящиеся на лечении в его учреждении пензенцы не нуждаются в кислородотерапии.

В ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» сейчас лечатся 243 человека. По словам Владимира Пузракова, за сутки поступило 34 пациента.

«Это практически в три раза меньше того, что было раньше. Мы до ста человек в сутки принимали», - сравнил он.

Медик добавил, что в госпитале ситуация как и в других больницах региона, персонал так же заражается. Кроме того, в учреждении наблюдается постоянная текучка кадров.

«Минздрав нам помогает и направляет персонал из других больниц, которые не задействованы в этой работе, но им еще надо показать, научить. Конечно, в этой ситуации очень трудно проводить такое кураторство. Но мы стараемся, чтобы качество оказания медицинской помощи не ухудшилось», - доложил начальник госпиталя.

На 25 мая в области зарегистрировано 1 803 заразившихся коронавирусом. Прирост пациентов за сутки составил 94.

За минувшую неделю медики ежедневно подтверждали рекордное количество случаев инфекции. Всплеск заболеваемости они связали с нарушением пензенцами режима самоизоляции на майских праздниках.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Обновляй информацию.

Кремль.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» сейчас лечатся 243 человека. По словам Владимира Пузракова, за сутки поступило 34 пациента.

«Это практически в три раза меньше того, что было раньше. Мы до ста человек в сутки принимали», - сравнил он.

А ни кого не смущает ,что там никогда не было инфекционного отделения,не было профильных врачей связанных с этим направлением.Откуда медперсонал то взяли,для экстренно открытой инфекционки?Как же весь этот маразм надоел.

Гость||

Гость писал(a):

А ни кого не смущает ,что там никогда не было инфекционного отделения,не было профильных врачей связанных с этим направлением.Откуда медперсонал то взяли,для экстренно открытой инфекционки?Как же весь этот маразм надоел.
Откуда взяли?Какие были, таких и взяли. быстро переобучили и получились новые инфекционисты.

Гость||

Стрючкову 3,3 года дали сообщили в федеральных новостях, а наши молчат

Гость||

Да пос@ть на него сто куч!

Гость||

То кричали, что денег им мало, а теперь никаких денег не надо?

Гость||

Врачи заражаются ...,так это Ковид? Ну так зачем это называ ть пневмонией? Так и называйте " пневмония, вызванная коронавирусом", либо " пневмония, не связанная с заражением коронавирусом".

Гость||

Гость писал(a):

Какие были, таких и взяли. быстро переобучили и получились новые инфекционисты.
Быстро не получиться.А какие были?И откуда взяли ,если у нас в стране нехватка таких спецов после реформы здравоохранения.Даже на подготовку среднего мед.персонала (медсестер) нужно немалое время.

Гость||

Гость писал(a):

Врачи заражаются ...,так это Ковид? Ну так зачем это называ ть пневмонией? Так и называйте " пневмония, вызванная коронавирусом", либо " пневмония, не связанная с заражением коронавирусом".

Это большая разница. За пневмонию не положены компенсации. Поэтому невыгодно врачам ставить коронавирусную .

Имя: Гость
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