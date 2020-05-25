Почти две тысячи жителей Пензенской области заразились коронавирусом

Режим повышенной готовности снимать рано. Так считает руководитель регионального управления Роспотребнадзора. О неблагополучии эпидемиологической ситуации Михаил Перекусихин рассказал на совещании в областном правительстве.
«Основными задачами является сохранение режима повышенной готовности в регионе, включая выполнение требований режима самоизоляции населением, особенно 60+ и имеющими патологии», - подчеркнул он.
Количество зараженных приближается к двум тысячам. 25 мая поступили сведения о новых выявленных случаях - это еще 94 человека, всего же 1 803.
Растет число подхвативших вирус пенсионеров - 42%. Население в возрасте от 20 до 49 лет - почти 37%.
Больше половины заболевших зарегистрированы в Пензе, но COVID-19 все активнее обживается в районах.
Люди слишком поздно обращаются к врачам, надеются, что все пройдет само.
«Пациентов уже тяжелых везут в областные больницы. В КИМ - 85%, в Бурденко - 65%. Из дома везут, из дома! О чем речь? Человек, когда находится дома неделю - девять дней, а потом температура 39, и его везут в областную больницу - попробуй, вытащи его, верни ему здоровье», - высказался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Накануне стало известно еще о двух погибших от коронавирусной инфекции. Мужчинам было по 79 лет, у обоих по букету сопутствующих заболеваний. Всего в Пензенской области COVID-19 унес жизни 15 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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А зачем районные больницы развалили? В Башмаковском районе надо ждать скорую из Каменки. Что теперь ныть? Кого упрекать? Власть жадную, воровскую. Никак не надеятся. Великий оптимизатор - насильник. Все родственнички на теплых местах сидят. Чего ныть? Развалили все. Небось сами-то с комфортом лечитесь.