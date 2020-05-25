Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|18:59
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Общество

Почти две тысячи жителей Пензенской области заразились коронавирусом

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Режим повышенной готовности снимать рано. Так считает руководитель регионального управления Роспотребнадзора. О неблагополучии эпидемиологической ситуации Михаил Перекусихин рассказал на совещании в областном правительстве.

«Основными задачами является сохранение режима повышенной готовности в регионе, включая выполнение требований режима самоизоляции населением, особенно 60+ и имеющими патологии», - подчеркнул он.

Количество зараженных приближается к двум тысячам. 25 мая поступили сведения о новых выявленных случаях - это еще 94 человека, всего же 1 803.

Растет число подхвативших вирус пенсионеров - 42%. Население в возрасте от 20 до 49 лет - почти 37%.

Больше половины заболевших зарегистрированы в Пензе, но COVID-19 все активнее обживается в районах.

Люди слишком поздно обращаются к врачам, надеются, что все пройдет само.

«Пациентов уже тяжелых везут в областные больницы. В КИМ - 85%, в Бурденко - 65%. Из дома везут, из дома! О чем речь? Человек, когда находится дома неделю - девять дней, а потом температура 39, и его везут в областную больницу - попробуй, вытащи его, верни ему здоровье», - высказался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Накануне стало известно еще о двух погибших от коронавирусной инфекции. Мужчинам было по 79 лет, у обоих по букету сопутствующих заболеваний. Всего в Пензенской области COVID-19 унес жизни 15 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А зачем районные больницы развалили? В Башмаковском районе надо ждать скорую из Каменки. Что теперь ныть? Кого упрекать? Власть жадную, воровскую. Никак не надеятся. Великий оптимизатор - насильник. Все родственнички на теплых местах сидят. Чего ныть? Развалили все. Небось сами-то с комфортом лечитесь.

Гость||

В Заречном в марте была вспышка вирусамкакого-то. Семьями люди болели. Дети классами. Педиатры кровь сдать даже не направляли. О чем тут можно говорить вообще? Люди врачей боятся вызывать. Потому что не будучи заболевшим заразишься.

Гость||

И вранье со всех сторон. Опубликуйте реальную статистику! Люди, может ,осторожнее станут. Как не заразиться в душной маршрутке? В автобусах-душегубках.

Гость||

Гость писал(a):

В Заречном в марте была вспышка вирусамкакого-то. Семьями люди болели. Дети классами. Педиатры кровь сдать даже не направляли. О чем тут можно говорить вообще? Люди врачей боятся вызывать. Потому что не будучи заболевшим заразишься.

Это грипп заканчивался в марте, вспышка была в феврале. Но все это к маю всегда заканчивалась. Корона устройства к температуре (

Гость||

О каких больницах, вы говорите Иван Александрович?

Вы видели эти районные больницы,вон из Никольска, по-моему,пациентка фото присылала палаты больничные!

И люди просто боятся туда ехать,где вперемешку лежат с подозрением на Ковид, а вдруг это простое ОРВИ?

Тебя госпитализировали, глядишь, пока тесты, как здесь пишут, через 2 недели прийдут, точно ковидным станешь!

И это, так называемая внебольничная пневмония,которая,надо же в 8 (!) раз выросла в этом году!

От нее сколько умирают,и не одно ли это и тоже?

Да и вон Чижова заявила,мол,легкие дома лечатся,а сколько они анализы ждут?

Вон по телеку,тесты,раз-два и через 15 минут готовы,где они?

Такое чувство,на телеге в Саратов везут.

Гость||

К этому очень упорно и настойчиво у нас стремились, никакого контроля шляются все кто захочет, разрешили работать всем кроме ТЦ , пустили маршрутки по городу где люди как селёдка сидят, дачные автобусы и т. д. Вот и результат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Основными задачами является сохранение режима повышенной готовности в регионе, включая выполнение требований режима самоизоляции населением, особенно 60+ и имеющими патологии», - подчеркнул он.
Чёт не понял, уже и 60+ запрещено вообще выходить?!

Гость||

Гость писал(a):

ак не заразиться в душной маршрутке? В автобусах-душегубках.
Пешком ходить или дома сидеть

Гость||

Гость писал(a):

60+ запрещено вообще выходить?!
Не, не боись только 65+, 60 лет пацан ещё с точки зрения нашего государства

Гость||

С заболеванием в Пензенской области полная неразбериха, больниц нет, их давно сократили, хорошие врачи разбежались по частным клиникам! Администрация со своим пресс-секретарём дают неправильные данные, чтобы удержаться на месте, а мы. со сложными заболеваниями, кроме короны, "загибаемся! и ждём, когда нас положут и подлечат, только куда? И врачей-то нет!Нашёлся ы такой человек, который помог Пензенской губернии встать на ноги, побороть заодно эту чуму. при наших депутатах и министрах. Главе... не видать нам нормальной жизни! В советское время жили бедно, а в больницах рожали, в районах всё было, а в Пензе тоже, а какие врачи были, от Бога))))))))))))))КОРРУПЦИЯ И мАЛЬДИВЫ ЗАТМИЛИ ВСЁ!

Гость||

Из школ и садов сократили мед.работникоа. теперь даже помощь оказать экстренно невозможно детям. Оптимизаторы хреновы. Просто переводят все на платные рельсы постепенно, иначе для чего закрывать больницы? И плодить частные клиники.

Гость||

Вон какая ряха, наверное не бедствует и не на прожиточный минимум живёт.

Гость||

Да, всё очень серьезно и опасно. Сегодня тётку увезли в Бессоновку с ковидом, температура жарит её девятый день, дома все это время была, а сегодня уже не вытерпела, увезли на скорой. Пила и кололи антибиотики и толка мало. Все неверующие, очнитесь, я тоже не верил, а сейчас пришлось.

Гость||

Гость писал(a):

Да, всё очень серьезно и опасно. Сегодня тётку увезли в Бессоновку с ковидом, температура жарит её девятый день
А у меня шея болит как будто продуло, кручу в право лево есть небольшой дискомфорт и иногда потею, температуры нет,правда не мерил, градусник не нашли, но и без градусника вполне можно определить, прикладываем руку ко лбу, короче, я буду жить или надо уже идти сдаваться? пока самогонкой лечусь,

Имя: Гость
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