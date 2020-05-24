Возле школы в селе Старое Захаркино поставили артиллерийские орудия

24.05.2020 | 12:22

В селе Старое Захаркино Шемышейского района теперь есть все для уничтожения военной техники, живой силы и оборонительных сооружений противника. Правда, пушки будут молчать, свое дело они уже сделали. На вечное дежурство у недавно созданного мемориала в честь Великой Победы заступили две гаубицы.

Нет такой деревни в Пензенском регионе, где можно воочию увидеть мощные артиллерийские орудия. Здесь постарался земляк захаркинцев полковник Анатолий Синельников. По инициативе военного комиссара области возле местной школы создан небольшой музей под открытым небом.

«Все село вышло, мы здесь встречали эти пушки. Помогали и население, и администрация, и школа. Хотя держали расстояние 1,5-2 метра, но мы все это видели, были очень довольны. И все сейчас благодарны ему за то, что у нас целый комплекс стоит», - рассказала и. о. главы администрации Старозахаркинского сельского совета Кадрия Мартынова.

Руководство села говорит, что как только будет снята вирусная блокада, пушки наверняка оккупирует местная детвора. Здесь есть за что подержаться и что покрутить.

Победный мемориал обогатился военными артефактами в честь столетия местного жителя, полного кавалера ордена Славы Алексея Чехманова.