Памятник «Проводы» в Пензе пообещали привести в порядок

18.03.2024 | 17:58

В Управлении ЖКХ г. Пензы пообещали привести в порядок памятник «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Тамбовской и Куйбышева.

В воскресенье, 17 марта, в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru обратилась горожанка, указавшая на разрушение основания монумента. «Очень печально такое видеть. Место-то памятное, ему нужен постоянный хороший уход», - прокомментировала она присланные фотографии.

Сообщение было продублировано в телеграм-канале PenzaInform, где на него ответил представитель УЖКХ.

«До 9 мая 2024 года будут проведены необходимые ремонтные работы для приведения объекта в сквере «Проводы» в надлежащее состояние», - заверил он.

Ранее в администрации Пензы рассказали, что разослали ресурсоснабжающим организациям письма с требованием привести в порядок к Дню Победы места разрытий во дворах и на дорогах. К восстановлению благоустройства им порекомендовали приступить, как только позволит погода.

Чиновники также планировали побеседовать с собственниками зданий, которые расположены на пути следования «Бессмертного полка» и находятся в неудовлетворительном состоянии. Владельцев хотят побудить отремонтировать фасады, привести их в надлежащий вид.