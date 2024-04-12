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Общество

В районы Пензенской области передали 79 автобусов

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12 автотранспортных предприятий Пензенской области получили новые автобусы. Их закупили на средства специального казначейского кредита.

В районы Пензенской области передали 79 автобусов

Техника будет обслуживать муниципальные и межмуниципальные маршруты в малых городах и на сельских территориях. Всего приобретено 79 автобусов отечественного производства - большой, средней и малой вместимости.

30 машин переданы Кузнецкому пассажирскому автотранспортному предприятию, 10 - в Заречный.

В районы Пензенской области передали 79 автобусов

8 автобусов получил Каменский район, 6 - Никольский, по 5 - Нижнеломовский и Белинский, по 3 - Башмаковский, Лопатинский, Шемышейский и Земетчинский, 2 - Спасский, 1 - Вадинский.

Маршруты, на которые поставят новую технику, определялись исходя из обращений граждан, уточнили в пресс-службе областного правительства.

В районы Пензенской области передали 79 автобусов

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Источник — фото областного правительства
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