Пензячку огорчил вид памятника «Проводы»

17.03.2024 | 14:27

В Пензе разрушается основание памятника «Проводы», установленного в одноименном сквере на пересечении улиц Тамбовской и Куйбышева.

Фото мемориала прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка Анна в воскресенье, 17 марта. Пензячка запечатлела крошку и куски упавшей плитки основания памятника.

«Очень печально такое видеть. Место-то памятное, ему нужен постоянный хороший уход», - прокомментировала фото горожанка.

Памятник «Проводы» установили в 1989 году. Автор работы - скульптор Владимир Курдов. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. Он появился на месте призывного пункта, с которого пензенцы уходили на фронт.

В День Победы у памятника собираются горожане для участия в акции «Минута молчания».

Ранее пензенцев возмущало состояние мемориала, посвященного другим солдатам. Речь идет об Афганских воротах. В июне 2022-го один из горожан заметил белые и зеленые потеки на вставках из металла и попросил привести памятник в порядок. В мае 2023-го просьбу повторил уже другой житель областного цента. В начале лета сотрудники МБУ «Пензавтодор» наконец очистили мемориал.