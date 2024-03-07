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Общество

В Пензенской области капремонт школ назван одним из приоритетов

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Капитальный ремонт школ в Пензенской области необходимо держать на особом контроле. Такую задачу правительству поставил губернатор Олег Мельниченко на заседании в четверг, 7 марта.

«Президент в послании Федеральному собранию подтвердил, что соответствующая программа будет продлена до 2030 года. Это открывает перед нами большие перспективы, дает возможность привести в порядок практически все наши школы, находящиеся в ненадлежащем состоянии. Нужно только удерживать темп работ», - пояснил глава региона.

Приоритет при ремонте школ отдается тем, что расположены в сельской местности и малых городах (до 50 000 человек). По федеральной программе на 2024 год выделено более 571 млн рублей, на 2025-й - более 202 млн.

К работам уже приступили на 5 объектах. Всего контракты заключены на капремонт 11 школ.

«Основные виды работ - это ремонт фасада, фундамента, цоколя и отмостки, перекрытие кровли, ремонт потолков, полов и междуэтажных перекрытий, замена оконных блоков, обновление входных групп, модернизация систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожаротушения», - перечислили в областном правительстве.

В рамках программы не только проводится ремонт, но и идет масштабное развитие школ: деньги направляют на закупку оборудования и повышение квалификации учителей.

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Источник — фото областного правительства
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